Antonelli lidera ensayos libres del GP de Canadá; Colapinto con problemas

El prodigio italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fijó este viernes el mejor tiempo en la única sesión de ensayos libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que el argentino Franco Colapinto terminó sin registro por problemas de su monoplaza Alpine.

Antonelli, líder del Mundial, inició camino hacia una cuarta victoria consecutiva en un Gran Premio al lograr la mejor vuelta en el circuito Gilles-Villeneuve con una ventaja de 0.142 segundos sobre su compañero George Russell.

Los Ferrari del británico Lewis Hamilton (+0.774s) y del monegasco Charles Leclerc (0.953s) terminaron en el tercer y cuarto lugar, por delante del neerlandés Max Verstappen (0.964s), de Red Bull.

A continuación finalizaron los McLaren del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, necesitados de un triunfo el domingo para empezar a reducir la gran ventaja que tiene Antonelli en la clasificación.

El décimo lugar lo ostentó el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el undécimo el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

La práctica fue detenida por varios accidentes. Una colisión del monoplaza Williams del tailandés Alexander Albon hacia el ecuador de la sesión llevó a extender el tiempo por 15 minutos.

En los últimos minutos apareció una nueva bandera roja cuando el auto Haas del francés Esteban Ocon chocó contra un muro y perdió el alerón delantero.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) marcó el peor tiempo, con +4.524s, mientras el argentino Colapinto apenas pudo probar la pista debido a problemas con la unidad de potencia de su auto Alpine.

El joven piloto sudamericano regresó a boxes a los cinco minutos de inicio de la práctica y desde entonces los mecánicos trataban de resolver el percance para la clasificación de la carrera esprint, que tendrá lugar este viernes a las 20H30 GMT.

A principios de mes, Colapinto firmó el mejor fin de semana de su carrera al concluir en el séptimo lugar en Miami.

- Resultado de los ensayos libres (una sola sesión):

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:13.402

George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.544

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:14.176

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:14.355

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:14.366

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:14.799

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:14.963

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:15.452

Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:15.698

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:15.863

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:16.214

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.253

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:16.497

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:16.642

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:16.660

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:16.809

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:16.978

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.431

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:17.770

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:17.868

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:17.926

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 0.000