Aplastados en el Super Bowl, los Patriots se conjuran para volver por el récord

La paliza a manos de los Seattle Seahawks en el Super Bowl del domingo no desalentó a los líderes de los New England Patriots, que piensan ya en una segunda oportunidad de batir el récord de títulos de la NFL.

Los Patriotas, gran emblema de la liga de football americano (NFL) este siglo, encajaron una derrota sin paliativos en Santa Clara (California) en el primer Super Bowl que jugaban sin Tom Brady.

New England se quedó con seis títulos, igualado con los Pittsburgh Steelers como las franquicias más laureadas, y sigue sin alcanzar la gloria sin el legendario Brady.

"Me gustaría volver al partido, volver al principio y rehacerlo", dijo a la prensa Drake Maye, el actual quarterback de los Patriots.

Maye tenía a su mano una marca que ni siquiera logró el ya retirado Brady.

Con 23 años y 162 días, Maye podía consagrarse como el mariscal de campo más joven en alzar el título, coronando una fabulosa temporada en la que acarició el premio MVP (Jugador Más Valioso).

Con su maestro presente en el Levi's Stadium, Maye pagó la inexperiencia ante la feroz defensa de los Seahawks, cometiendo dos intercepciones y siendo derribado seis veces.

La producción de Maye se elevó a 295 yardas y dos touchdowns de pase, pero prácticamente toda llegó en la segunda mitad, cuando Seattle ya tenía el triunfo encarrilado.

En el último cartucho de los Patriots, cuando se acercaron 22-7, Maye fue capturado y el ovoide quedó en manos del linebacker Uchenna Nwosu, que remachó el triunfo de Seattle en una carrera de 45 yardas.

Su primera experiencia en el gran escenario fue un trago amargo para Maye, que había declarado anteriormente a la AFP su ambición de ser "uno de los grandes de todos los tiempos".

"Hubo muchas ocasiones en la primera parte en las que sentí que podría haber hecho un mejor lanzamiento o tomado una mejor decisión. Todo se reduce a quién hace las mejores jugadas. Y ellos las hicieron esta noche", declaró con autocrítica.

"Son un buen equipo", coincidió el entrenador Mike Vrabel, el otro artífice de la resurrección de New England.

"Tendremos que aprender de esto y ver qué tenemos que hacer para volver a estar a este nivel. Sabemos lo difícil que es, cada año empezamos de cero", reconoció.

Vrabel, miembro de la dinastía encabezada por Brady, también tendrá que esperar para convertirse en el primer campeón como jugador y entrenador de una misma franquicia.