Apoyos para los talentos

“Más importante es que no solo vamos a impactar el alto rendimiento deportivo, sino que empezamos desde la iniciación, desde el desarrollo, la especialización y luego el alto rendimiento, porque esa es la pirámide completa del deporte, si solamente enfocas recursos en el alto rendimiento, ¿qué pasa con esa nueva camada?, y ¿qué pasa con esa masificación del deporte?, no lo vas a tener”.

El funcionario se refería a esa “novedosa” mesa técnica que, dependiendo del rendimiento del deportista, otorga respaldos económicos. “Este es un programa específico para desarrollar los talentos, ahora la diferencia es que todos nuestros atletas tienen la oportunidad de ser tomados en cuenta. Antes era sí eras amigo de no sé quién, familiar de alguien, ahora ya no es así, ahora es basado en méritos”, recalcó Ordóñez.

"El modelo deportivo panameño ha sido muy influenciado por el modelo cubano de los años 60 y 70, que es un modelo socialista, que centraliza el deporte en el Estado", afirmó el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez. "Ejemplo: si hay un estadio que no se ha mantenido, es culpa de Pandeportes, si hay un atleta bueno y no se le apoyó, la culpa es de Pandeportes; si el niño patea la pelota y la patea bien, ya es el próximo [Lionel] Messi y Pandeportes no lo apoya [hay problemas], o sea, tenemos que entender que eso no es así. Ni siquiera los Estados más ricos del mundo pueden abarcar absolutamente a todos los atletas de un ecosistema; lo que hacen es crear condiciones que sean iguales para todos, oportunidades dentro de un sistema que a través de méritos se pueda ganar y eso es lo que nosotros buscamos, por eso hemos creado esa mesa técnica para que el estímulo deportivo se les otorguen a las personas correctas", añadió.