Aprueban en tercer debate programa que fomenta el desarrollo de Estudiantes-Atletas

Una iniciativa que busca impulsar el talento deportivo y la formación académica de los estudiantes fue aprobada, este jueves 4 de septiembre, por el pleno de la Asamblea Nacional en tercer debate.

La iniciativa propuesta por el diputado Roberto Zúñiga adicionado a la Ley 16 de 1995, que reorganiza el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), un sistema integral para identificar, apoyar y desarrollar a jóvenes con talento deportivo en más de 40 disciplinas, priorizando a aquellos provenientes de hogares de bajos recursos.

El Programa contempla componentes como: identificación y desarrollo del talento deportivo desde los 11 años, seguimiento académico y deportivo continuo, asesoría en inglés y preparación para exámenes de admisión universitaria, apoyo en procesos de aplicación a universidades extranjeras, preparación para la integración al ciclo olímpico y otorgamiento de un estímulo para actividades deportivas y académicas.

Entre las disciplinas incluidas en el Programa se encuentran atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, natación, surf, boxeo, taekwondo, gimnasia, voleibol, ciclismo en sus distintas modalidades, entre muchas otras.

“Este proyecto busca detectar el talento a temprana edad, darle las herramientas necesarias para que puedan continuar de la mano de la educación y el deporte para poder formar íconos, ejemplos en nuestras comunidades”, aseguró el diputado Zúñiga.