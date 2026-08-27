Aprueban renovación del Centro Deportivo Club de Leones

Los residentes del corregimiento de Santa Ana aprobaron en audiencia pública el proyecto de “Renovación del Centro Deportivo Club de Leones”, una iniciativa de la Alcaldía de Panamá que contempla una inversión estimada de B/. 8 millones. Tras la presentación de la propuesta conceptual, la votación concluyó por unanimidad con 36 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

La obra abarca la construcción de un gimnasio, piscina techada, cancha multiuso, plaza pública y áreas para talleres de capacitación. Según un diagnóstico comunitario citado por la Alcaldía de Panamá, el 37 % de los residentes evita ciertos espacios debido a la presencia de pandillas, el 28 % percibe mayor inseguridad después de las 6:00 p.m., y el 77 % manifestó interés en participar en talleres de formación.

El proceso se ejecutará en dos etapas. La primera (2022-2024) incluyó mejoras en baños y verjas. La segunda etapa contempla el desarrollo conceptual durante 2026 y su ejecución proyectada entre 2027 y 2028, financiada mediante la Autoridad Nacional de Descentralización.

La consulta ciudadana se celebró en los predios de los edificios Centenario, con la participación de la Autoridad Nacional de Descentralización, la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, encabezada por Sol De Obaldía, la Dirección de Planificación Urbana -a cargo de David Tapia- y la Junta Comunal de Santa Ana, representada por Kira Ponce Brunell.