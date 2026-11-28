El Deportivo Árabe Unido de Colón (DAU) se impuso 7-6 en la tanda de penales, para sellar su clasificación a la final del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El DAU cayó 1-0 anoche, en el partido de vuelta de semifinales ante San Francisco FC, disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Al final del encuentro, tras cumplir los 90 minutos reglamentarios y las prórrogas, el resultado no varió quedando la serie igualada 1-1, pues el Árabe ganó la ida por 1-0. Dando paso así para que el boleto a la final se definiera por la vía de penaltis.