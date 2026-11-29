Argentina, con un excelso Juan Martín Scelzo, derrotó a Escocia 34-26 en Twickenham este domingo y aseguró el séptimo puesto en la primera edición del Campeonato de Naciones de rugby.

En el templo del rugby inglés, los Pumas de Felipe Contepomi marcaron cinco tries, por cuatro del XV del Cardo, y mostraron una mayor superioridad física.

Un fabuloso quiebre del tercera línea centro del Stade Français Juan Martín Scelzo en el segundo tiempo (58') abrió una brecha de 17 puntos para Argentina, que a partir de ahí se limitó a administrar la ventaja.

Ambos equipos habían terminado cuartos en sus respectivos grupos de seis equipos de los hemisferios Norte y Sur.

Escocia había vencido a Japón (67-5) y a Australia (15-12), pero perdió con Nueva Zelanda (43-21). Argentina cayó ante Francia (45-17) e Irlanda (42-12), pero venció por la mínima a Italia (19-14).

Esta victoria mantiene intacto el suspenso por el trofeo al mejor de los dos hemisferios. Aunque el Norte domina con tres triunfos (Italia, Irlanda, Gales) frente a dos (Nueva Zelanda, Argentina), una victoria de Sudáfrica sobre Francia en la gran final valdría doble y daría el título a las naciones del Sur.