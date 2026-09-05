Argentina frena la racha victoriosa de los Wallabies con empate en Mendoza

Las selecciones de rugby de Argentina y Australia empataron 28-28 (parcial 14-14), en el segundo y último de la serie de amistosos entre ambos, jugado la tarde del sábado en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza (oeste).

Argentina, que estuvo un largo rato abajo en la cuenta, consiguió rescatar un empate frente a una Australia superior en varios tramos, en un partido marcado por la indisciplina, con cuatro amonestados.

Franco Molina, Lucio Cinti y Santiago Carreras vieron la cartulina amarilla en los Pumas, y Jeremy Williams dejó por diez minutos a los Wallabies con uno menos.

Del otro lado, Australia mantuvo el invicto al mando de Les Kiss, pero se terminó la serie de cuatro victorias consecutivas que arrastraba

De hecho, los oceánicos tenían la gran chance a partir del minuto 70, cuando los Pumas quedaron con 13 jugadores en campo por las salidas de Cinti y Carreras, pero no tuvieron claridad para vulnerar la cerrada defensa que opuso el equipo sudamericano en la parte final.

Harry Wilson (20'), Max Jorgensen (28') y Fraser McReight (47') anotaron los tries de Australia, todos convertidos por Ryan Lonergan, a lo que se sumó un try penal (70').

Argentina, que estaba 0-14 en la cuenta, remontó primero en una ráfaga con tries del capitán Pablo Matera (35´) e Ignacio Mendy (39'), mientras que en el segundo tiempo anotaron Ignacio Ruiz (55') y Pablo Matera (65'), para el único momento en el que el local estuvo arriba (28-21), una ventaja que le duró apenas cinco minutos.

"Fue un partido en el que pasó de todo. No nos vamos contentos porque queríamos terminar con una victoria, pero estoy orgulloso de estos chicos. Hubo varias oportunidades que no pudimos concretar. Hay cosas para mejorar, pero el equipo nunca se rindió, hay que mirar para adelante", expresó Matera, el capitán argentino.

El entrenador Felipe Contepomi consideró que "el equipo no sintió pánico cuando las cosas no se daban. Hay cosas para mejorar, pero la experiencia se gana cuando se pasa por estas situaciones. Estratégicamente se jugó bien, se pudo presionar a Australia. Nos faltó precisión en los últimos metros".

Antes del partido, los Pumas realizaron un reclamo de justicia por el exjugador Federico Martín Aramburú, integrante de la selección que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial 2007 y asesinado en Francia en marzo de 2022, a pocas horas del comienzo del juicio en París a los presuntos culpables del crimen.