Argentina vapuleó este martes 7-0 a Costa Rica en un partido amistoso jugado en Córdoba (centro) y se recuperó de la derrota 2-1 ante Uruguay el viernes pasado.

Nicolás Paz (7' y 38'), Julián Álvarez (35' y 43'), Franco Mastantuono (47' y 88') y Alexis Mac Allister (77') anotaron los goles de la Albiceleste, en plena renovación tras el retiro internacional de Lionel Messi.

En el estadio Mario Kempes y con algunas variantes en su oncena, el equipo que dirige Lionel Scaloni se recompuso de la derrota ante la Celeste en La Bombonera y ya había liquidado el partido en el primer tiempo, que lo terminó ganando 4-0.

Argentina arrolló desde el comienzo a un equipo tico, dirigido por el exmundialista Bryan Ruiz, que se vio desbordado y poco pudo hacer para evitar la abultada derrota.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Agustín Giay (Gonzalo Montiel, 46), Lisandro Martínez (Mariano Troilo, 61), Facundo Medina (Aaron Anselmino, 71), Román Vega (Nicolás Tagliafico, 61) - Enzo Fernández (Thiago Almada, 55), Máximo Perrone, Alexis Mac Allister - Nicolás Paz (Franco Mastantuono, 46), Julián Álvarez (José Manuel López, 46), Gianluca Prestianni (Giuliano Simeone, 71). DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira - Juan Pablo Vargas, Aarón Salazar (John Ruiz, 46), Francisco Calvo, Gerald Taylor - Carlos Mora (Joseph Mora, 68), Kenyel Michel (Josimar Alcócer, 46) - Celso Borges (Gabriel Leiva, 68), Andrey Soto (Douglas López, 46), Josimar Méndez (Kenay Myrie, 55) - Manfred Ugalde (Gian Mauro Morera, 77). DT: Bryan Ruiz.