Argentina también se lleva el dobles y saca boleto a finales de la Copa Davis

El tenista argentino Andrés Molteni tras ganar el dobles a Países Bajos, el 13 de septiembre de 2025 en Groningen, en eliminatoria de la Copa Davis Sander Koning
AFP
13 de septiembre de 2025

Argentina, que el viernes se colocó con ventaja de 2-0, se llevó también el punto del dobles frente a Países Bajos y sacó boleto para la fase final de la Copa Davis que se disputará en noviembre en Bolonia (Italia).

Pese a la presión de la hinchada "oranje", la veterana dupla formada por Horacio Zeballos, reciente vencedor del US Open junto al español Marcel Granollers, y Andrés Molteni se llevaron el triunfo frente a la pareja Sander Arends y Botic Van De Zandschulp por 6-3 y 7-5.

De esta manera, Argentina estará en la fase final que reunirá en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre, a los ocho mejores seleccionados del planeta para decidir el sucesor de Italia, vencedor en las últimas dos ediciones, del tradicional torneo que enfrenta a combinados nacionales.

El equipo sudamericano ya había dado un gran paso el viernes al sumar sus primeros dos puntos individuales con las victorias de Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo frente a Jesper de Jong y Van de Zandschulp.

