Argentino Etcheverry alcanza sus primeros octavos de Masters 1000 en Miami

El tenista argentino Tomás Etcheverry venció este domingo a la promesa española Rafael Jódar en Miami y accedió por primera vez a unos octavos de final de nivel Masters 1000.

Etcheverry, número 32 de la ATP, superó a Jódar (109) por 7-5 y 6-4 en un cruce de tercera ronda.

Jódar, de 19 años, volvió a demostrar su potencial a lo largo de un partido en el que tuvo una pelota para anotarse el primer set cuando dominaba por 5-4.

Etcheverry, de 26 años, resistió el desafío e impuso su experiencia en un segundo set en el que sólo necesitó de un break y una pelota de partido.

El jugador platense, que suma 21 triunfos seguidos ante rivales fuera del top-50, se medirá el martes por un lugar en los cuartos de final frente al argentino Tommy Paul o el belga Raphaël Collignon.

En otros resultados del domingo, el estadounidense Taylor Fritz, sexto sembrado, venció a su compatriota Reilly Opelka por 6-3 y 6-4.

En la pista principal, el español Carlos Alcaraz, número uno mundial, chocaba con el local Sebastian Korda para seguir avanzando en un torneo en el que también compite su gran rival, Jannik Sinner.

En el WTA 1000 femenino, la ucraniana Elina Svitolina, semifinalista la semana pasada en Indian Wells, fue eliminada por la estadounidense Hailey Baptiste por 6-3 y 7-5.

La estadounidense Jessica Pegula, quinta cabeza de serie, superó a la canadiense Leylah Fernández por doble 6-2.

Con ese mismo marcador, terminó el recorrido de la promesa estadounidense Iva Jovic, de 18 años, a manos de la australiana Talia Gibson.