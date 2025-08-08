Argentino Ugo Carabelli debuta con triunfo en Cincinnati

El argentino Camilo Ugo Carabelli se estrenó con un triunfo en su primera participación en el Masters 1000 de Cincinnati al vencer este viernes al japonés Kei Nishikori en el partido de la primera ronda.

El número 47 del ranking mundial puso fin a una mala racha de dos derrotas consecutivas al imponerse a Nishikori (65°) por 7-5 y 6-3 en una hora y 37 minutos de juego sobre la pista dura estadounidense.

"Muy contento de estar acá, para nosotros es importante sumar en este tipo de canchas, el calendario se juega mucho en cemento", dijo el de Buenos Aires tras vencer al ex número cuatro del mundo.

El argentino de 26 años se mostró firme en el saque al concretar el 81% (30/37) de los puntos y limitando sus errores no forzados a diez en su debut en Cincinnati (Ohio).

"Es mi mejor temporada y estoy muy contento con la victoria", afirmó. "No sé qué ha cambiado pero creo que es producto del esfuerzo de tantos años".

Ugo Carabelli tendrá un duelo de alta exigencia en la segunda ronda, donde enfrentará a la ascendente promesa del tenis estadounidense, Ben Shelton, quinto preclasificado y sexto del ranking de la ATP.

En otro resultado de individual masculino, el italiano Luca Nardi (98°) se impuso 6-4 y 7-6(7/5) sobre el argentino Thiago Agustín Tirante (135°).

Tirante, de 24 años, entró al cuadro principal en Cincinnati luego de superar ambas rondas de clasificación de un certamen que sirve de antesala del Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año.

- Mboko y Osaka se retiran -

En la competición femenina, la canadiense Victoria Mboko y japonesa Naomi Osaka, finalistas del reciente WTA 1000 de Canadá, anunciaron este viernes que no competirán en Cincinnati.

Mboko, quien se impuso el jueves en Montreal a la cuatro veces ganadora de Grand Slam, justificó su baja en una lesión en la muñeca que sufrió en semifinales del torneo canadiense.

Osaka, en tanto, achacó su ausencia a un "cambio de agenda".

En la pista, por otro lado, la estadounidense Taylor Townsend derrotó a su compatriota Danielle Collins por 6-4 y 7-6(7/2).

Collins abandonó la pista inmediatamente en una clara señal de frustración, tras lo cual Townsend procedió a entregarles todas las pertenencias de su rival al resto de su equipo.

La vencedora, de 29 años y número uno del mundo en dobles, participa por quinta ocasión en el cuadro principal del WTA 1000 de Cincinnati.

Resultados del viernes en el Masters 1000 de Cincinnati:

-- Primera ronda:

- Individual masculino:

Emilio Nava (USA) derrotó a Borna Coric (CRO) 6-3, 7-5

Camilo Ugo (ARG) a Kei Nishikori (JPN) 7-5, 6-3

Tristan Boyer (USA) a Brandon Holt (USA) 6-3, 7-6 (7/3)

Alexander Blockx (BEL) a Marcos Giron (USA) 6-2, 3-6, 6-3

Luca Nardi (ITA) a Thiago Tirante (ARG) 6-4, 7-6 (7/5)

- Individual femenino:

Taylor Townsend (USA) derrotó a Danielle Collins (USA) 6-4, 7-6 (7/2)

Lulu Sun (NZL) a Antonia Ruzic (CRO) 6-4, 6-4

Léolia Jeanjean (FRA) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 7-5, 1-6, 6-4

Ella Seidel (GER) a Polina Kudermetova (RUS) 1-6, 6-3, 6-2

Caroline Garcia (FRA) a Sonay Kartal (GBR) 5-7, 6-4, 6-3

Ajla Tomljanovic (AUS) a Anna Bondár (HUN) 7-6 (7/0), 6-4

Rebecca Sramková (SVK) a Caroline Dolehide (USA) 1-6, 6-4, 7-6 (7/1)

Kimberly Birrell (AUS) a Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-1

Lucia Bronzetti (ITA) a Zhu Lin (CHN) 6-7 (6/8), 6-2, 7-6 (8/6)