Arnaud De Lie gana el Tour del Benelux tras imponerse en la 5ª y última etapa

El belga Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) ganó al esprint la 20ª edición del Tour del Benelux, además de la 5ª y última etapa este domingo en Lovaina, superando al neerlandés Mathieu van der Poel al final de la carrera.

Gracias a tres segundos de bonificación obtenidos durante la etapa, De Lie arrancó la victoria de las manos del tres veces campeón de la París-Roubaix, que quedó 2º en la etapa y la general.

"Era un doble o nada, e hice doble. He ganado la etapa y a la vez la (clasificación) general por delante de Mathieu van der Poel, que no es cualquiera. Para ser sincero no tengo muchas palabras para describir lo que acaba de pasar", declaró el vencedor al término de la etapa.

Otro belga, Tim Wellens (UAE), cuatro veces campeón de la prueba y vigente campeón nacional, completó el podio de la clasificación general.

- Clasificación de la 5ª y última etapa:

1. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 184,7 km en 3 h 59:38.

(media: 46,4 km/h)

2. Mathieu van der Poel (NED/ADC) a 0.

3. Dries De Bondt (BEL/DAT) 0.

4. Pavel Bittner (CZE/DFP) 0.

5. Dylan Groenewegen (NED/JAY) 0.

6. Lorenzo Milesi (ITA/MOV) 0.

7. Vincenzo Albanese (ITA/EFE) 0.

8. Paul Penhoët (FRA/GFC) 0.

9. Olav Kooij (NED/TVL) 0.

10. Axel Laurance (FRA/IGD) 0.

- Clasificación general:

1. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 19 h 24:42.

2. Mathieu van der Poel (NED/ADC) a 3.

3. Tim Wellens (BEL/UAD) 31.

4. Fred Wright (GBR/TBV) 55.

5. Olav Kooij (NED/TVL) 57.

6. Pavel Bittner (CZE/DFP) 59.

7. Dries De Bondt (BEL/DAT) 59.

8. Alberto Bettiol (ITA/AST) 1:00.

9. Tibor Del Grosso (NED/ADC) 1:03.

10. Toms Skujins (LAT/LTK) 1:07.