Atlético de Madrid empata 1-1 ante Alavés y sigue sin ganar

El Atlético de Madrid sigue sin conocer la victoria en LaLiga tras empatar este sábado 1-1 en su visita al Alavés, en un choque correspondiente a la tercera jornada del campeonato español.

El atacante argentino Giuliano Simeone transformó en gol el primer tiro a puerta (7) del Atlético, pero Carlos Vicente puso las tablas (14) de penal poco después para los locales.

El movido arranque del partido vaticinaba un vibrante duelo, que fue de más a menos sin embargo.

En su gol, el hijo de Diego Simeone recuperó un rechace tras un disparo de su compatriota Thiago Almada, que despejó el arquero Antonio Sivera, para perforar la portería de los vitorianos.

Pero la alegría duró poco para los colchoneros, que necesitaban una victoria de manera imperiosa para acercarse a los puestos de cabeza y no quedar más descolgado respecto a los otros grandes.

En un córner lanzado al primer palo, el colegiado señaló los once metros por un derribo del noruego Alexander Sorloth sobre el defensa argentino Nahuel Tenaglia.

Carlos Vicente igualó las fuerzas tras engañar por completo al esloveno Jan Oblak.

Se trata de la tercera vez en tres partidos que el Atlético se adelanta esta temporada pero en todas ellas no pudo mantener la ventaja.

En la segunda mitad del partido, en el 63, el árbitro detuvo el encuentro por una incidencia médica en las gradas de Mendizorroza. Un espectador tuvo que ser atendido por el personal sanitario. Pocos minutos después, se reanudó el juego.

En el 78, Sivera repelió un cabezazo de Sorloth y, dos minutos más tarde, el palo impidió el tanto del francés Antoine Griezmann.

Pese a que el colegiado añadió un cuarto de hora más de prolongación, el Atlético consumó su tercer pinchazo en La Liga, en la que está decimocuarto con dos puntos, mientras que el Alavés se sitúa en el décimo lugar con cuatro unidades.

"Sensación de seguir trabajando y confiar en mis jugadores. Hoy (sábado) pudimos ganar el partido, pero no tuvimos la contundencia que hay que tener. Hay que mejorar", declaró Simeone al canal DAZN.

Este sábado, el Real Madrid se mide al Mallorca en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barcelona jugará contra el Rayo Vallecano el domingo en la capital española.