Atlético de Madrid ficha al centrocampista danés Morten Hjulmand

El Atlético de Madrid anunció este sábado el fichaje hasta 2031 del centrocampista danés Morten Hjulmand, procedente del Sporting de Portugal.

Según el diario deportivo español Marca, la operación podría haberse cerrado por 40 millones de euros (45,7 millones de dólares).

"Centrocampista defensivo diestro de 27 años, destaca por su poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón", valora el club rojiblanco en un comunicado publicado en su página web.

Internacional en 27 ocasiones con Dinamarca, Hjulmand se formó en Copenhaghue y fichó en 2018 por el Admira Wacker austríaco. En enero de 2021 fichó por el Lecce italiano antes de dar el salto en el verano boreal 2023 al Sporting.

En sus tres temporadas en el club luso ha conquistado dos campeonatos y un título de Copa. Tanto en Lisboa como en el Lecce italiano, el danés se hizo con el brazalete de capitán.

Hjulmand es el segundo refuerzo del club madrileño en este mercato, tras la ya anunciada llegada del español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen.