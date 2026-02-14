Auger-Aliassime y De Miñaur se jugarán el título en Róterdam

Félix-Auger-Aliassime, segundo cabeza de serie y N.6 del mundo, se clasificó este sábado a la final del ATP 500 de Róterdam tras derrotar al kazajo Alexander Bublik (N.10 del mundo) 6-1, 6-2 en menos de una hora.

El domingo, el canadiense, vencedor del torneo neerlandés en 2022, se medirá con el australiano Alex de Miñaur, octavo jugador mundial, que había cortado el paso horas antes al francés Ugo Humbert 6-4, 6-3.

El australiano, de 26 años, es el primer jugador en la historia del torneo en alcanzar tres finales consecutivas.

El número ocho espera que a la tercera sea la vencida en Róterdam, tras perder las dos últimas finales ante Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, respectivamente. Los dos primeros del ranking mundial no están en la ciudad neerlandesa este año.