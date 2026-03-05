Australia derrota a Taiwán en estreno del Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol echó a andar este jueves con la victoria de Autralia ante Taiwán (3-0) en Tokio (Japón).

Los jonrones de Robbie Perkins y de Travis Bazzana levantaron el telón de este prestigioso torneo internacional con 20 equipos en liza, ante más de 40.000 espectadores en el Tokyo Dome, la mayoría de ellos aficionados de Taiwán.

El Grupo C también incluye a los vigentes campeones, Japón, así como a Corea del Sur y la República Checa, y todos los partidos se disputan en Tokio.

Los partidos de la fase de grupos del torneo también se disputan en Puerto Rico y en territorio continental de Estados Unidos, antes de que la acción se concentre en Miami y Houston a partir de los cuartos de final.

Japón, liderado por la superestrella de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani, no comenzará su campaña hasta que se mida con Taiwán el viernes