$!El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra

El conflicto bélico en Oriente Medio ha afectado el tránsito de buques por rutas de navegación estratégicas, como el Estrecho de Ormuz y el mar Rojo, lo que podría beneficiar al Canal de Panamá por el reajuste de rutas que tendrán que hacer muchos buques para transportar su mercancía, así lo explicaron empresarios.

La administración de la vía interoceánica reiteró que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del comercio marítimo internacional y de las dinámicas globales que pueden influir en el tráfico de buques.

“Dada la naturaleza dinámica de la situación, en este momento sería prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos que estos eventos tendrían en el tránsito de buques por la vía interoceánica”, señaló la administración del Canal.

Al respecto, Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), enfatizó que la actual escalada de tensiones en Oriente Medio ha vuelto a poner a prueba la resiliencia de las cadenas de suministro globales.

“Como epicentro del comercio mundial, Panamá no es un espectador pasivo. Ante la inseguridad en rutas tradicionales como el Canal de Suez, las navieras buscan puertos y pasos que garanticen predictibilidad. Hoy, Panamá cuenta con la capacidad para absorber esos tránsitos adicionales que buscan refugio de la inestabilidad geopolítica”, mencionó el empresario.

Explicó que, a diferencia de ciclos anteriores, la disponibilidad hídrica es robusta: los niveles en el lago Gatún superan los 88 pies, lo que permite al Canal operar a plena capacidad y capitalizar el incremento en la demanda de rutas seguras.

Por su parte, el expresidente de COEL, Daniel Isaza, brindó recomendaciones al sector logístico: “Las empresas deben mantenerse en estrecho contacto con las navieras y aerolíneas para anticipar disrupciones. Ante la suspensión del paso por el Canal de Suez y el desvío de buques por el cabo de Buena Esperanza, es necesario explorar rutas alternativas y proveedores en regiones menos afectadas por el conflicto”.