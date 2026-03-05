Economía

El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra

Empresarios del sector logístico y marítimo resaltaron el impacto que puede tener en el Canal de Panamá, la guerra que se registra en Oriente Medio. Explicaron que el país se es un puerto seguro para las navieras en medio del caos

El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra
El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra
El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra
El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra
El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra
Yalena Ortiz
05 de marzo de 2026

El conflicto bélico en Oriente Medio ha afectado el tránsito de buques por rutas de navegación estratégicas, como el Estrecho de Ormuz y el mar Rojo, lo que podría beneficiar al Canal de Panamá por el reajuste de rutas que tendrán que hacer muchos buques para transportar su mercancía, así lo explicaron empresarios.

La administración de la vía interoceánica reiteró que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del comercio marítimo internacional y de las dinámicas globales que pueden influir en el tráfico de buques.

“Dada la naturaleza dinámica de la situación, en este momento sería prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos que estos eventos tendrían en el tránsito de buques por la vía interoceánica”, señaló la administración del Canal.

Al respecto, Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), enfatizó que la actual escalada de tensiones en Oriente Medio ha vuelto a poner a prueba la resiliencia de las cadenas de suministro globales.

“Como epicentro del comercio mundial, Panamá no es un espectador pasivo. Ante la inseguridad en rutas tradicionales como el Canal de Suez, las navieras buscan puertos y pasos que garanticen predictibilidad. Hoy, Panamá cuenta con la capacidad para absorber esos tránsitos adicionales que buscan refugio de la inestabilidad geopolítica”, mencionó el empresario.

Explicó que, a diferencia de ciclos anteriores, la disponibilidad hídrica es robusta: los niveles en el lago Gatún superan los 88 pies, lo que permite al Canal operar a plena capacidad y capitalizar el incremento en la demanda de rutas seguras.

Por su parte, el expresidente de COEL, Daniel Isaza, brindó recomendaciones al sector logístico: “Las empresas deben mantenerse en estrecho contacto con las navieras y aerolíneas para anticipar disrupciones. Ante la suspensión del paso por el Canal de Suez y el desvío de buques por el cabo de Buena Esperanza, es necesario explorar rutas alternativas y proveedores en regiones menos afectadas por el conflicto”.

  • $!El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra
  • $!El Canal “se beneficiaría” de ajustes de rutas por la guerra

“Debemos consolidar nuestra ventaja competitiva como el hub más confiable del hemisferio, aprovechando nuestra disponibilidad de agua y eficiencia operativa, mientras vigilamos estrechamente la volatilidad externa”.

“Entendamos que Panamá es un país de tránsito y el Canal se podría ver beneficiado, en cierto sentido, por algunos ajustes de rutas. Sin embargo, tenemos que ver cuánto tiempo dura esta guerra para determinar qué tanto nos va a afectar”.

“El Canal de Panamá puede estar entre los sectores más afectados. Aunque opera en el eje Atlántico-Pacífico, la reducción del comercio global por las disrupciones en Oriente Medio afecta el volumen de tránsito y los ingresos nacionales”.

“Panamá, por su condición de hub logístico y financiero, debe preservar su competitividad evitando respuestas improvisadas que generen mayor incertidumbre que el propio aumento del precio del combustible”.

Tags:
Canal de Panamá
|
Guerra
|
Oriente Medio
|
Impacto
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR