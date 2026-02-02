Autorizan 30 vuelos adicionales a Toronto por demanda hacia el Mundial 2026

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) aprobó la operación de 30 vuelos adicionales de ida y vuelta entre Panamá y Toronto, que estarán disponibles del 13 al 28 de junio de 2026, ante el aumento de la demanda de pasajeros panameños que buscan viajar a la Copa del Mundo 2026 en Canadá y Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, la autorización se dio “tras culminar exitosas reuniones con sus homólogos canadienses”, y responde al “masivo interés de la afición panameña por acompañar a la Selección Nacional”.

La medida surge a raíz de una solicitud extraordinaria presentada por Copa Airlines para atender el incremento de viajeros relacionado con los compromisos deportivos de Panamá. La AAC explicó que la gestión se concretó después de que, el 19 de enero, su director general, Rafael Bárcenas, elevara una petición formal “de ‘Gobierno a Gobierno’, reiterando la necesidad de ampliar las frecuencias aéreas actuales para garantizar que los fanáticos cuenten con opciones de transporte hacia Toronto”.