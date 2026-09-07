Avanza en primer debate proyecto ley 506 para el fortalecimiento de la hípica

Un paso muy favorable para la actividad hípica panameña se dio en el día de hoy, cuando fue aprobado en primer debate el proyecto ley 506 por parte de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Este proyecto tiene como propósito, fin o meta, la búsqueda de fortalecer esta actividad ecuestre en todas sus partes, no solo para incrementar los premios a los dueños de caballos, sino incorporar mecanismos de administración, fiscalización y el seguimiento del desarrollo en el Hipódromo Presidente Remón. El proponente de este proyecto ley es el HD Jorge Bloise, a quien los directivos de los gremios hípicos agradecen por haber impulsado esta iniciativa, que ha permitido colocar sobre la mesa la realidad, las necesidades y las oportunidades de desarrollo de la hípica panameña.

Dentro de las modificaciones que se han llevado a la mesa de negociación está la de mantener una asignación anual de ocho millones de dólares para el pago de los premios a los dueños de caballos, provenientes de los ingresos recaudados por la Junta de Control de Juegos de las máquinas tragamonedas.

Por otra parte se deja plasmado que los recursos serían administrados a través de un fideicomiso constituido en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros, con el suministro de informes mensuales sobre el manejo de los fondos asignados.

Así mismo se deja contemplado que los recursos no serán destinados a cubrir gastos administrativos, de mantenimiento, ni de estructuras, certificando que dichos fondos sean destinados para los propósitos específicos.

Durante el desarrollo de las discusiones del proyecto, una de las propuestas fue la de crear la figura de un fiscalizador del Patrimonio del Hipódromo, con funciones de inspección de pista y de la infraestructura de dicho establecimiento de carreas.

El funcionario asignado deberá rendir informes semanales a la Junta de Control de Juegos, sobre el estado y funcionamiento de las instalaciones, pudiendo acarrear sanciones por parte de la Junta de Control de Juegos el incumplimiento de las condiciones adecuadas de las instalaciones por parte del administrador -operador.

El proyecto Ley 506 recibió cinco votos a favor durante la sesión, correspondientes a los diputados Víctor De Jesús Castillero, Carlos Saldaña, Raúl Pineda, y Francisco Brea y la diputada suplente Claudina Herrera.

Por parte de los gremios hípicos estuvieron en la importante reunión: Yaitza Camaño, presidenta de Aproturf; Monty Motta, presidente de Appucapa: Manuel Grimaldo, presidente de la Sociedad de Dueños de Caballos y Bartolomé Mafla Herrera, presidente de Socrica.

Además dijeron presente en esta cita Manuel Díaz, presidente de la Unión de Preparadores; Lorenzo Lezcano, presidente de la Unión de Jinetes y miembros y asociados de distintos sectores de la actividad hípica.

Finalmente se informó que dichos gremios estarán en la disposición de continuar participando en las siguientes etapas de las discusiones del Proyecto Ley 506, con la finalidad de la búsqueda de un resultado satisfactorio, que contribuya al desarrollo y desenvolvimiento de la hípica panameña en todos sus aspectos.