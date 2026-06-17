Badosa sorprende a Gauff y pasa a cuartos de final en Berlín

La estadounidense Coco Gauff, séptima jugadora mundial, cayó el miércoles en entrada en liza en el torneo WTA 500 de Berlín, con una derrota en octavos de final ante la española Paula Badosa, una exnúmero dos del mundo caída ahora al puesto 142 del ranking WTA.

Después de haber ganado la primera manga por un cómodo 6-1, Gauff se vino abajo y perdió las dos siguientes (6-3, 6-2) ante la tenista española nacida en Nueva York, que disputa este torneo mediante una invitación de los organizadores.

Badosa está cortando en la capital alemana su mala racha, después de cinco derrotas consecutivas en el circuito en sus inicios en los últimos torneos que había disputado.

Su última victoria antes de la lograda ante la neerlandesa Suzan Lamens (134ª) en este torneo se remontaba a Charleston (Estados Unidos) en abril.

Gauff, campeona del US Open en 2023 y de Roland Garros en 2025, fue eliminada en la tercera ronda en el reciente Roland Garros, entonces ante la austríaca Anastasia Potapova.

El césped no es una superficie en la que Gauff esté cómoda y el año pasado no ganó ningún partido en hierba, cayendo en su entrada en liza tanto en Berlín como en Wimbledon.

En 2024 sí le fue mejor en la gira de césped y fue cuartofinalista en Wimbledon, cuya edición de 2026 arranca el 29 de junio.

-- Torneo WTA de Berlín

- Individual femenino - Primera ronda:

Alexandra Eala (PHI) derrotó a Donna Vekic (CRO) 7-5, 6-4

- Individual femenino - Segunda ronda:

Nikola Bartunkova (CZE) derrotó a Elise Mertens (BEL) 6-1, 6-4

Jessica Pegula (USA/N.3) a Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 6-4

Paula Badosa (ESP) a Coco Gauff (USA/N.5) 1-6, 6-3, 6-2