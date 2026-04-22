Badosa y Haddad Maia caen en la primera ronda del WTA 1000 de Madrid, Osorio avanza

La española Paula Badosa (103ª del mundo) y la brasileña Beatriz Haddad Maia (69º) se despidieron este martes en su entrada en liza en el WTA 1000 de Madrid, mientras que la colombiana María Camila Osorio (83ª) avanzó con paso firme a segunda ronda.

Badosa perdió 7-6 (7/3), 4-6, 6-0 ante la austriaca Julia Grabher (107ª) en primera ronda, mientras que Haddad Maia, única brasileña en el top 100 de la WTA, se vio ampliamente superada por la española Jessica Bouzas (50ª) 6-1, 6-1.

Mejor fueron las cosas para Osorio, que derrotó 6-0, 6-3 a la rusa Anastasia Zakharova (79ª). La colombiana se medirá en segunda ronda con la japonesa Naomi Osaka (15ª).

Y la leyenda estadounidense Venus Williams (479ª) perdió, a sus 45 años, con la española Kaitlin Quevedo (140ª) 6-2, 6-4.

Antigua número 1 del mundo y siete veces campeona de torneos de Grand Slam, Venus Williams recibió una invitación de los organizadores en Madrid, igual que en Indian Wells en marzo y en el Abierto de Australia en enero.

También invitada, Quevedo, de 20 años, participa por primera vez en el cuadro final de un WTA 1000 y se medirá en la siguiente ronda con la estadounidense Hailey Baptiste (32ª).

El WTA 1000 de disputa sobre tierra batida en la capital de España y tiene a la N.1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, como primera favorita. Sabalenka arrancará en segunda ronda ante la estadounidense Peyton Stearns.

-- Resultados del martes en el WTA 1000 de Madrid:

. Individual femenino - Primera ronda:

María Camila Osorio (COL) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-0, 6-3

Petra Marcinko (CRO) a Victoria Jiménez (AND) 6-0, 7-5

Jessica Bouzas (ESP) a Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-1, 6-1

Kaitlin Quevedo (ESP) a Venus Williams (USA) 6-2, 6-4

Laura Siegemund (GER) a Irina-Camelia Begu (RUM) 6-4, 6-0

Julia Grabher (AUT) a Paula Badosa (ESP) 7-6 (7/3), 4-6, 6-0

Magda Linette (POL) a Robin Montgomery (USA) 6-4, 6-3

Laura Samsonová (CZE) a Tatjana Maria (GER) 6-4, 6-2

Anna Bondár (HUN) a Viktorija Golubic (SUI) 6-2, 6-3

Peyton Stearns (USA) a Lois Boisson (FRA) 6-1, 6-3