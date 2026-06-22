Bahía de Jeffreys, la meca del surf sudafricano huérfana de competición mundial

Las aclamadas olas de Bahía de Jeffreys colocaron a la ciudad en el tour mundial de surf, atrayendo a los grandes nombres de la disciplina a este apartado rincón de Sudáfrica, prácticamente cada mes de julio.

Este año, sin embargo, J-Bay queda fuera de los focos luego de que la World Surf League (WSL) eliminase de forma abrupta esta etapa sudafricana en el Championship Tour 2026.

Un duro golpe para la humilde ciudad de la provincia Oriental del Cabo, de 30.000 habitantes, acostumbrada a un evento que habitualmente llenaba los hoteles y alojamientos y que dejaba, según las estimaciones, varios millones de dólares.

"Es una pérdida financiera enorme para todos los negocios pequeños de Bahía de Jeffreys", declaró Jacqui Bursey, de 55 años, manager de una escuela y tienda de surf.

La cantidad de señales que indican escuelas de surf, alojamientos por alquilar y hoteles muestra los resultados que este deporte ha traído a la economía local.

La competición "crea un ambiente y una energía en la ciudad", dijo Josh Jansen, de 19 años, listo para surfear con su tabla bajo el brazo.

"Espero de verdad que vuelvan el año que viene o el siguiente... que encontremos la manera de que vuelvan", añadió.

- El mejor en el mundo -

Tras anunciar la exclusión de la Bahía de Jeffreys en el circuito de 12 etapas en beneficio de la región neozelandesa de Raglan, la WSL dijo en enero que la decisión se basada en razones financieras.

"Sin duda se trata de una de las mejores olas del mundo y seguiremos explorando formas de volver en el futuro", declaró la instancia en un comunicado.

"No había apoyo financiero para hacerlo viable este año", detalló.

La ciudad quedó "muy devastada", según el teniente de alcalde Thimothy Jantjes, que hizo alusión a "problemas" con el ministerio nacional de Deportes, sin dar detalles claros.

"Nos gustaría tenerlos de vuelta en los próximos años", dijo a la AFP. "Obviamente haremos todo lo posible para apoyar a WSL".

El municipio está gobernado por el segundo partido político más grande del país, la Alianza Democrática, que declaró que la pérdida del evento tendría un impacto cercano a los 150 millones de rands (cerca de 8 millones de dólares).

- Supertubos -

Cuando se dan las condiciones y se alinean las olas y la dirección del viento, la bahía ofrece supertubos y largos deslizamientos por los que se ha ganado la reputación como uno de los mejores enclaves de surf de toda África.

Mike Ginsberg, uno de los pioneros del surf en Sudáfrica, declaró a la AFP que la primera vez que vio el lugar fue en 1968, cuando todavía era una franja de naturaleza salvaje no desarrollada.

"Oímos rumores por parte de nuestros amigos en Ciudad del Cabo que habían estado aquí antes y de un par de pescadores", declaró Ginsberg, de 78 años.

"No había casas entonces. Andamos por las dunas de arena y vimos buenos rompientes", declaró.

Pusieron tiendas y acamparon en las dunas.

"Teníamos las mejores olas del mundo para nosotros", recuerda.

Otro devoto de este lugar es el alemán Florian Petersin, que se ha pasado décadas practicando surf en la costa atlántica europea y que ahora es dueño de un apartamento en Ciudad del Cabo, a unos 700 km.

"Cuando llega el invierno europeo es demasiado frío así que vengo aquí", declaró Petersin, de 47 años.

El jubilado sudafricano Terry Wilson, de 66 años, dijo que se mudó a Bahía Jeffrey desde la ciudad de Durbán, más al norte, para ser capaz de disfrutar de las olas el mayor tiempo posible.

"He decidido que quiero surfear tanto como pueda antes de que mi cuerpo se rinda", declara este excapitán de yate. "Por eso estoy aquí".