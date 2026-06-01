Balsamo gana la segunda etapa del Giro femenino vestida con la maglia rosa

La italiana Elisa Balsamo ganó el domingo en Caorle, en el Véneto, la segunda etapa del Giro femenino de su país, en la que consolidó su maglia rosa de líder al imponerse al esprint a la irlandesa Lara Gillepsie y su compatriota Chiara Consonni.

Vencedora el sábado de la primera etapa tras la descalificación de la neerlandesa Lorena Wiebes, por una bicicleta no conforme a las normas, la velocista del equipo Lidl-Trek pudo esta vez celebrar su triunfo al cruzar la línea de meta.

El lunes se disputará la tercera etapa, con un recorrido algo más quebrado que en las dos primeras y que incluye una subida de 3ª categoría a 20 kilómetros de la meta que podría decidir la lucha por la victoria en la llegada a Buja, en Friuli.