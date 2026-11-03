Barcelona vence 3-0 a Aston Villa y se alza a zona noble en Champions

El FC Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa inglés, este martes en la 4ª jornada de la fase de liga de la Champions League, y se colocó en la zona alta del grupo único de 36 equipos.

Bajo una intensa lluvia en el Camp Nou, los azulgranas infligieron la primera derrota en la competición a los “Villanos” de Unai Emery con un gol de bella factura de Lamine Yamal (7’), y un doblete del brasileño Rapinha (52’, 64’).

Con esta segunda victoria consecutiva entre liga y Champions, los hombres de Hansi Flick dejan atrás definitivamente el bache que atravesaron al perder con el PSG (4-2) en la máxima competición europea hace dos semanas, antes de la dura derrota en casa ante el Real Madrid (2-1) en el campeonato doméstico.

El conjunto culé pasa a ocupar el segundo puesto provisional en el grupo de Champions, sólo por detrás del vigente campeón PSG, donde suma 9 puntos, fruto de tres victorias y una derrota.

Sin cuajar un fútbol brillante, al Barça le bastó una genialidad de Lamine Yamal, el gran momento goleador de Rapinha y un par de intervenciones de mérito de su arquero Joan Garcia para hacer hincar la rodilla a un Aston Villa que llegó al feudo azulgrana con pleno de victorias en Champions, si bien todos ellos de menor entidad que el Barça.