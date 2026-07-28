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Barcelona y Monza reemplazan a Catar y Baréin en el calendario de resistencia automóvil

Barcelona y Monza reemplazan a Catar y Baréin en el calendario de resistencia automóvil
La unidad acrobática de la Fuerza Aérea Italiana Flecha Tricolor sobrevuela el circuito de Monza el 7 de septiembre de 2025, antes del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 Philippe López
AFP
28 de julio de 2026

Las dos últimas pruebas del campeonato del mundo de resistencia automóvil (WEC), previstas en Catar en octubre y en Baréin en noviembre, han sido anuladas debido al conflicto en Oriente Medio y serán reemplazadas por carreras en Barcelona (España) y Monza (Italia), anunciaron el martes los organizadores.

El circuito de Barcelona-Catalunya celebrará las Seis Horas de Barcelona del 16 al 18 de octubre, mientras que el Autódromo Nacional de Monza, apodado "el templo de la velocidad", será el escenario de la octava y última prueba del calendario WEC con las Seis Horas de Monza, del 6 al 8 de noviembre.

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