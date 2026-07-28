Barcelona y Monza reemplazan a Catar y Baréin en el calendario de resistencia automóvil

Las dos últimas pruebas del campeonato del mundo de resistencia automóvil (WEC), previstas en Catar en octubre y en Baréin en noviembre, han sido anuladas debido al conflicto en Oriente Medio y serán reemplazadas por carreras en Barcelona (España) y Monza (Italia), anunciaron el martes los organizadores.

El circuito de Barcelona-Catalunya celebrará las Seis Horas de Barcelona del 16 al 18 de octubre, mientras que el Autódromo Nacional de Monza, apodado "el templo de la velocidad", será el escenario de la octava y última prueba del calendario WEC con las Seis Horas de Monza, del 6 al 8 de noviembre.