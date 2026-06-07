Barría queda fuera de la convocatoria final de Panamá y no viajará al Mundial de fútbol

El delantero de 18 años Kadir Barría quedó fuera de la convocatoria final de la Selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no viajará con el equipo a Toronto (Canadá), donde la selección establecerá su base y disputará sus primeros partidos de la fase de grupos.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó mediante comunicado oficial que Barría no formará parte de la lista de jugadores, ni siquiera en el grupo de reserva, donde solo fueron incluidos John Gunn y Víctor Griffith de cara al torneo.

El entrenador Thomas Christiansen tiene plazo hasta el 16 de junio para realizar modificaciones en la nómina final.