Bayern golea al Magdeburgo en Copa alemana, Kane ovacionado pese a no jugar

El Bayern Munich se clasificó fácilmente este miércoles para octavos de final de la Copa de Alemania al golear 6-1 al Magdeburgo, de segunda división, en un partido en el que Harry Kane fue ovacionado por su Balón de Oro pese a no jugar.

Apenas 48 horas después de que Kane fuera galardonado con ese codiciado trofeo, siendo el primer jugador inglés en lograrlo desde Michael Owen en 2001, el atacante se pudo dar ya un primer baño de masas en el Allianz Arena, en Munich.

Tres cuartos de hora antes del inicio del partido, sus compañeros le hicieron un pasillo humano y el inglés, con los brazos en alto a modo de saludo a los hinchas, fue ya aclamado desde la grada.

En la noche del lunes al martes, el propio estadio muniqués, que puede cambiar de color mediante la iluminación exterior, se tiñó de un tono dorado en reconocimiento al primer jugador del Bayern en llevarse el galardón desde Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Kane fue suplente sin llegar a jugar en el partido de este miércoles, por descanso, y los reconocimientos eran un simple aperitivo de lo que le espera el sábado, cuando está previsto que pueda ofrecer al público el trofeo, antes del Klassiker de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund.

- Olise, doblete y asistencia -

En el partido ante el Magdeburgo, el protagonista fue su compañero francés Michael Olise, que abrió el marcador en el minuto 10 y dio luego la asistencia para que su compañero marroquí Ismael Saibari pusiera el 2-1, después de que el Magdeburgo sorprediera al empatar el juego.

En la segunda mitad, Olise firmó su segundo tanto de la velada al transformar un penal al estilo Panenka (50') y fue cambiado a la hora de juego.

El canadiense Alphonso Davies (70'), Nathaniel Brown (73') y el portugués David Santos Daiber (90+3') completaron la goleada muniquesa.

En el resto de partidos del miércoles, otros tres equipos de primera división se clasificaron a octavos de final: Stuttgart, Friburgo y Bayer Leverkusen.

Entre ellos, el Stuttgart era el único que se enfrentaba a otro equipo de primera, el Paderborn, al que eliminó con un 1-0 como visitante.

Otro primera, el Schalke 04, quedó eliminado el miércoles, pero en su caso ante una formación de inferior categoría, el Dinamo Dresde de segunda división, que le ganó 2-0.

El martes, el Borussia Dortmund había salido victorioso de uno de los cruces estelares de esta ronda, superando 3-2 al Werder Bremen, también de la primera categoría.

-- Resultados de segunda ronda de la Copa de Alemania:

- Martes:

SG Sonnenhof Großaspach (3ª) - (+) Augsburgo (1ª) 2 - 4

Rot-Weiss Essen (3ª) - (+) RB Leipzig (1ª) 1 - 2

(+) Bochum (2ª) - Maguncia (1ª) 2 - 0

Hamburgo (1ª) - (+) Eintracht Fráncfort (1ª) 1 - 3

(+) Colonia (1ª) - Union Berlin (1ª) 5 - 0

(+) Borussia Dortmund (1ª) - Werder Bremen (1ª) 3 - 2

(+) Borussia Mönchengladbach (1ª) - Karlsruher (2ª) 2 - 0

Elversberg (1ª) - (+) Darmstadt (2ª) 0 - 2

- Miércoles:

SSV Jeddeloh (4ª) - (+) Hertha Berlín (2ª) 0 - 2

(+) Dinamo Dresde (2ª) - Schalke 04 (1ª) 2 - 0

Paderborn (1ª) - (+) Stuttgart (1ª) 0 - 1

(+) Friburgo (1ª) - Wolfsburgo (2ª) 3 - 2

Bayer Leverkusen (1ª) - Núremberg (2ª) 5 - 2

Hanóver (2ª) - (+) Kaiserslautern (2ª) 0 - 2

(+) Bayern Munich (1ª) - Magdeburgo (2ª) 6 - 1

En juego:

Holstein Kiel (2ª) - Hoffenheim (1ª)

NOTA: los equipos precedidos del signo (+) están clasificados para la siguiente ronda, los octavos de final.