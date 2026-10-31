Bayern Munich y Borussia Dortmund empatan 2-2 en el Klassiker de la Bundesliga

El Bayern Munich vio esfumarse la victoria en los instantes finales y se quedó con un empate amargo (2-2) en casa ante el Borussia Dortmund, este sábado en el Klassiker que acaparaba la atención en la octava jornada de la Bundesliga.

Harry Kane, en su primer partido después de ganar el lunes su primer Balón de Oro, falló un penal y los dos equipos siguen igualados a puntos, ahora a 18, en lo alto de la tabla, donde el Bayern sigue siendo líder por una mejor diferencia de goles (+19 contra +8).

Por dos ocasiones llegó a adelantarse el Bayern en el partido, por medio del austríaco Konrad Laimer (38') y del francés Dayot Upamecano (66'), pero el Dortmund consiguió reequilibrar en ambas, gracias al guineano Serhou Guirassy (60') y al portugués Fábio Silva (89').

Kane falló su penal en el 56', desaprovechando la oportunidad de poner a su equipo con un 2-0 provisional, y poco después los visitantes consiguieron igualar el marcador.

Además del decepcionante empate y de que la fiesta de Kane por el Balón de Oro se viera empañada, el Bayern tuvo otras dos malas noticias este sábado, las lesiones del marroquí Ismael Saibari y del alemán Serge Gnabry, ambos cambiados hacia la media hora de partido.

A ello se suma la preocupación por el cambio en los últimos minutos del francés Michael Olise, que aparentemente se hizo daño en la rodilla derecha tras un contacto con Nico Schlotterbeck.

El gesto serio de jugadores e hinchas del Bayern al término del partido contrastaba con el tono y el ambiente de los prolegómenos del partido, cuando Kane fue aclamado en la presentación al público del trofeo del Balón de Oro.

Como homenaje, entró solo al césped del Allianz Arena, con su pelota dorada entre las manos, para recibir el homenaje de los 75.000 espectadores que llenaron el Allianz Arena.

En el campo se le unió su familia y el círculo central estaba decorado con el rostro del artillero inglés, mientras a unos kilómetros de allí se proyectaba una imagen suya en la parte baja de la torre del Parque Olímpico muniqués.

No pudo marcar en este partido y su principal aportación fue dar la asistencia para el gol de Upamecano.

Estrelló su penal en el larguero y envió también al palo en un disparo en el 76'.