Bednarek impresiona en Rabat, regreso triunfal para El Bakkali

El velocista estadounidense Kenny Bednarek impresionó este domingo al adjudicarse con facilidad los 200 m de la reunión de Rabat, tercera prueba de la Liga de Diamante, donde la estrella local Soufiane El Bakkali firmó un regreso triunfal al imponerse en los 3.000 m obstáculos.

Subcampeón olímpico y subcampeón mundial de la media vuelta a la pista, Kenny Bednarek se ofreció el domingo el lujo de batir al campeón olímpico Letsile Tebogo al término de un 200 m que lideró de principio a fin.

Al cruzar la meta en 19 s 69/100, relegó a Tebogo a casi tres décimas (2º con 19.96) y firmó la segunda mejor marca mundial del año en la distancia.

Solo el prodigio australiano Gout Gout lo ha hecho mejor, con 19 s 67/100 en abril en Sídney.

"No pensaba ir tan rápido, pero sabía que podía estar claramente por debajo de los 20 segundos", afirmó Bednarek, que apunta a un primer título internacional en los nuevos campeonatos Ultimate que tendrán lugar en septiembre en Budapest (Hungría).

- Récord de Europa para Ruppert -

Pero, como a menudo en Rabat, la estrella de la velada fue el doble campeón olímpico marroquí de 3.000 m obstáculos Soufiane El Bakkali, el único capaz de levantar a los espectadores de sus asientos.

El marroquí no había vuelto a competir desde su dura derrota en los Mundiales de Tokio en septiembre, cuando fue sorprendido por el neozelandés Geordie Beamish, coronado contra todo pronóstico.

Este domingo El Bakkali se reencontró con Beamish, pero el duelo esperado no tuvo lugar: Beamish no tuvo protagonismo en la carrera (13º con 8:16.80), mientras El Bakkali tomó la cabeza desde el inicio para no soltarla nunca y vencer con 7 min 57 s 25/100.

Segundo en la prueba con 7 min 57 s 80/100, presionando a El Bakkali hasta el límite, el alemán Frederik Ruppert se convirtió en el primer europeo en bajar de los 8 minutos en la distancia: batió así el récord de Europa que poseía desde 2013 el francés Mehiedine Mekhissi (8:00.09).

"Al público le encanta El Bakkali, así que siempre es raro tener el papel de enemigo", suspiró Ruppert.

"En cualquier caso, es increíble ser el primer europeo por debajo de los 8 minutos, ¡era realmente mi objetivo!".

- Regreso complicado para Quincy Hall -

La velada también estuvo marcada por la victoria en los 100 m de la jamaicana Tina Clayton en 10 s 85/100, tercera mejor marca mundial del año.

En su debut de la temporada estival, la campeona olímpica de salto de altura Yaroslava Mahuchikh se impuso con 1,97 m, mientras que la suiza Audrey Werro impresionó al parar el crono de los 800 m en 1 min 56 s 56/100.

En cambio, Marruecos le fue mucho menos propicio al campeón olímpico estadounidense de 400 m Quincy Hall, que regresaba a la competición tras casi un año de ausencia por lesión.

Terminó último de la vuelta de pista con 45 s 54/100, un registro lejos de los estándares del estadounidense de 27 años.

La carrera fue ganada por su compatriota Jacory Patterson en 44 s 11/100.

Decepción también para el campeón olímpico y mundial de 800 m Emmanuel Wanyonyi. El keniano, claro favorito, fue sorprendido por el británico Max Burgin, que supo aprovechar su oportunidad para escaparse en cabeza en el momento justo (vencedor con 1:42.98 frente a 1:43.56 para Wanyonyi).