Béisbol japonés estudia sancionar los "swings" peligrosos de los bateadores

El béisbol japonés estudia castigar los "swings" peligrosos, tres semanas después de que un árbitro fuera golpeado accidentalmente en la cabeza por un bate y que desde entonces se mantiene inconsciente, informaron este viernes varios medios.

El árbitro Takuto Kawakami se encontraba detrás del plato durante un partido en Tokio el 16 de abril cuando el toletero venezolado José Osuna hizo un "swing" y el bate se le escapó de las manos, golpeando la cabeza del juez, que tuvo que ser trasladado urgentemente a un hospital.

Allí, Kawakami, de 30 años, fue sometido a una cirugía de emergencia y trasladado a cuidados intensivos, donde continúa en tratamiento y sin que haya recuperado la conciencia, según medios.

El diario Asahi Shimbun y otros medios indicaron que la Nippon Professional Baseball (NPB) está considerando una regla para advertir o expulsar a los jugadores que hagan "swings" (el movimiento de bateo) con el bate de manera peligrosa y que podría aplicarse ya antes de que acabe la presente temporada.

La NPB no respondió por ahora a las demandas de la AFP.

El venezolano Osuna, que juega para los Tokyo Yakult Swallows, se disculpó después de que su bate golpease a Kawakami: "Lamento mucho lo sucedido hoy cuando mi bate golpeó al árbitro principal. Espero que esté bien, lo siento de verdad", escribió en X.

Dos días después del incidente, la NPB implementó una regla que exige que todos los árbitros usen casco. Kawakami llevaba una máscara de protección facial con una gorra de béisbol debajo.