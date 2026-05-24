Belgrano, pesadilla de River e inesperado campeón argentino

Con un equipo sin grandes figuras, pero conocedor de sus fortalezas, Belgrano entró en la historia al ganar este domingo el torneo Apertura, su primer título en la primera división del fútbol argentino.

El Pirata, un equipo modesto y de mucha menos billetera que su rival, derrotó 3-2 a River Plate en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, con un gol de Leonardo Morales (26') y doblete de Nicolás "Uvita" Fernández (84', de penal, y 87').

Facundo Colidio (18') y Tomás Galván (59') convirtieron para el Millonario, que quince años después volvió a sufrir en carne propia la furia del equipo cordobés. En 2011, Belgrano lo envió por primera y única vez a la segunda división.

La histórica campaña del Pirata, fundado hace 121 años, tuvo tintes de sufrimiento y algo de épica.

Terminó quinto en la fase regular del Apertura y en octavos se dio el gusto de eliminar a su archirrival de Córdoba, Talleres, al que le ganó 1-0. En cuartos había superado con autoridad 2-0 a Unión de Santa Fe.

En semifinales sufrió, ya que estuvo más de 80 minutos abajo en el marcador contra Argentinos Juniors, pero el Uvita Fernández, el goleador que entró a última hora, empató en los descuentos y Belgrano ganó en penales.

- Belgrano, sin tregua con River -

En la final, nuevamente tuvo que venir de atrás. Ahí apareció su nuevo héroe, el Uvita Fernández, que con su doblete se metió en la historia del elenco cordobés.

"Mi corazón está lleno de felicidad. El pueblo pirata se lo merece. Necesitaba que este club tan grande tuviera un título y lo pudimos conseguir", dijo el flamante ídolo.

Presidido por su exdelantero Luis Fabián Artime, Belgrano cuenta también con la sapiencia de un DT como Ricardo Zielinski, con más de tres décadas de trayectoria y que ya había hecho historia en el equipo al ascenderlo a la primera división hace quince años.

En aquella ocasión, el 26 de junio de 2011, Belgrano ganó la Promoción frente a... River Plate, provocándole la mayor humillación de su centenaria y laureada historia.

"Buscamos el campeonato, hicimos todo lo que hacía falta para ser mejores que River y fue como todo partido definitorio, que se resolvió en algunos detalles. Lograr un título ante un rival como River es algo muy meritorio", dijo Zielinski tras la coronación.

El Ruso, de 66 años, aterrizó en febrero de 2025 para comandar el segundo ciclo al frente del club, tras una primera etapa entre 2010 y 2016.

"Belgrano es sentimiento, es pueblo, es la gente que te da todo, por eso todos queríamos que le fuera bien. Vinimos para esto, para darle una alegría a los hinchas. Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", destacó el DT.

- El armenio Zelarayán, clave -

La consagración agigante el lugar de Zielinski en la lista de ídolos del Pirata, que incluye a jugadores como Daniel Alberto Willington, Pablo "Cholo" Guiñazú o Luis Adolfo Galván.

"Belgrano me enseñó a valorar a la gente, a querer a los hinchas. Este plantel quedó en la historia del fútbol cordobés", expresó el timonel.

Batallador como pocos, el Pirata tuvo en el armenio Lucas Zelarayán a una pieza clave como conductor dentro del campo, apoyado por la sapiencia de experimentados como Emiliano Rigoni y Franco "Mudo" Vázquez.

Internacional con la selección de Armenia, el mediocampista surgió en el club cordobés, luego pasó por Tigres de México, Columbus Crew de la MLS y el exótico Al-Fateh de Arabia Saudita.

Regresó a su casa luego de una década, a comienzos del año pasado, y encendió dentro del plantel el sentido de pertenencia.

"Este grupo se lo merecía. Pasamos momentos buenos y malos, pero esto es para el Chino (Zelarayán), que nos transmitió la pasión por Belgrano. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, teníamos hambre de gloria y lo conseguimos", dijo el defensa Leonardo Morales, autor de un gol en la inolvidable final.