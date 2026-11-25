Con un gol monumental de Jude Bellingham, el Real Madrid remontó para golear 5-1 al PSV Eindhoven este martes en la Liga de Campeones y mantener su impecable recorrido en el torneo continental.

El PSV se adelantó en el Bernabéu con un gol de penal del veterano Ivan Perisic (32'), pero Federico Valverde (50'), Bellingham (60'), Kylian Mbappé (64' y 84') y Vinícius (87') dieron la vuelta al partido.

La victoria, la quinta en cinco partidos de Champions, pone a los merengues líderes de la clasificación y muy cerca de poder asegurarse un puesto entre los ocho primeros y pasar directamente a octavos.

El Real Madrid volvió a imponerse tras mostrar, en lo que parece una costumbre en sus últimos partidos, su peor cara de inicio para después de la pausa hacerse el amo del encuentro y darle la vuelta al resultado en apenas diez minutos.

"La segunda parte fue increíble. Así es como tenemos que salir desde el primer minuto", afirmó Valverde a Movistar+ tras el partido.

"Nos arrollaron en los primeros veinte minutos de la segunda mitad", admitió el técnico del PSV, Peter Bosz.

- Falta de intensidad -

Faltos de intensidad y multiplicando las imprecisiones, los hombres de José Mourinho se vieron superados en los primeros 45 minutos por un PSV más voluntarioso.

"Cuando sales con menos intensidad, en esta competición se nota", dijo Valverde.

Los neerlandeses vieron la tarea facilitada por la débil defensa merengue, donde Militao se vio completamente superado por los atacantes neerlandeses.

El central brasileño acabaría sustituido junto a Rudiger en el descanso para recomponer la defensa merengue, más contundente con Dean Huijsen y Konaté en el segundo tiempo.

Los visitantes avisaron ya a los cinco minutos con un tiro de Ruben Van Bommel que se fue fuera por poco (5') ante la pasividad de la defensa merengue.

El PSV llevó el peligro al área madridista con entradas por velocidad por las bandas con disparos de Sergiño Dest (9') o de Kodai Sano (28').

En medio del despiste blanco, Aurélien Tchouaméni pisó a Mijnans en el área provocando un penal que el árbitro pitó tras ser llamado por el VAR.

Perisic no falló desde los once metros (32') para poner por delante al PSV en medio de los pitidos del Bernabéu a su público.

- Dos equipos distintos -

Un equipo blanco se fue al descanso y otro completamente distinto volvió a saltar al césped, impulsado por Jude Bellingham que entró por Tchouaméni.

"Hoy cambió la dirección del partido. Es un jugador extraordinario. El mejor jugador de centro del campo del mundo", dijo Mourinho del inglés tras el partido.

Los merengues metieron una marcha más a su juego y se hicieron amos del balón ante un PSV que ya sólo pudo defenderse como pudo del tsunami blanco.

Valverde culminó una carrera con un pase al centro donde no llegó Mbappé por poco (47') antes de recibir en el área un pase de tacón de Arda Güler para hacer el 1-1 (50').

Bellingham estuvo a punto de hacer el segundo en una medio chilena a bocajarro que sacó el portero Matej Kovar (56).

El inglés no falló poco después con un disparo con el exterior desde la frontal que se coló en la portería rival (60').

Animados por los goles y el público del Bernabéu, que pasó de los abucheos a los ánimos, los locales multiplicaban las ocasiones hasta que llegó el tercero.

Güler aprovechó un error de Sano para robar y asistir a Mbappé para que el francés pusiera el 3-1 (64').

El galo volvería a repetir cerca del final del encuentro al recibir un balón a la espalda de la defensa y ganar el mano a mano a Kovar (84').

Pese a la debacle, el PSV no renunciaba a jugar dejando unos espacios que aprovechó Vinícius para correr y cerrar la cuenta merengue (87').

El brasileño anotó así su segundo tanto en lo que va de temporada con el Real Madrid tras haberse encontrado antes con los palos (11' y 66').

Vini celebró con rabia el gol a la espera de que puedan llegar más en próximos partidos.