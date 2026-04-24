Ben Shelton cae en su debut en Madrid

El estadounidense Ben Shelton, número seis del mundo, se despidió de Madrid en su estreno al caer este viernes ante el croata Dino Prizmic, procedente de la fase previa.

Prizmic se impuso a su rival, flamante ganador del torneo de Munich, por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) en su primera victoria sobre un jugador del Top-10.

El joven croata, que en primera ronda había ganado al italiano Matteo Berrettini, necesitó tres horas para ganar al estadounidense, que fue incapaz de forzar ni una sola rotura de servicio.

Prizmic se medirá en tercera ronda al ganador del partido entre austriaco Sebastian Ofner y el argentino Tomás Etcheverry.

Antes, el italiano Lorenzo Musetti, número 9 del mundo, había comenzado con mejor pie su recorrido en el Masters 1000 de Madrid con paso firme al imponerse al polaco Hurbert Hurkacz por 6-4 y 7-6 (7/4).

El italiano se medirá en tercera ronda con el neerlandés Tallon Griekspoor, que este viernes derrotó al bielorruso Damir Dzumhur por 6-3 y 6-4.

Musetti, semifinalista de Roland Garros el pasado año, se llevó el primer set con comodidad, pero sufrió más en el segundo.

El italiano salvó dos pelotas de rotura que hubieran significado el segundo set para su rival, para llevar el partido al desempate.

Una doble falta del polaco permitió a Musetti despegar hacia la victoria.

Por la tarde está previsto que entre en liza el número uno del mundo, Jannik Sinner, contra el francés Benjamin Bonzi.

Sinner es el gran favorito en Madrid tras la baja de Carlos Alcaraz por sus problemas en la muñeca.

-- Los resultados del viernes en el Masters 1000 de Madrid:

. Individual masculino - 2a ronda:

Elmer Mœller (DEN) derrotó a Gabriel Diallo (CAN/N.32) 7-5, 3-3 y abandono

Arthur Rinderknech (FRA/N.22) a Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-2

Dino Prizmic (CRO) a Ben Shelton (USA/N.4) 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5)

Emilio Nava (USA) a Valentin Vacherot (MON/N.14) 6-7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-3

Jirí Lehecka (CZE/N.11) a Alejandro Tabilo (CHI) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4

Alex Michelsen (USA/N.33) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1

Tallon Griekspoor (NED/N.29) a Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.6) a Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/4)