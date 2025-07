Bencic, otra tenista que logra brillar en un Grand Slam tras dar a luz

Tras alcanzar el lunes los primeros cuartos de final en Wimbledon de su carrera, catorce meses después de dar a luz a una niña, la suiza Belinda Bencic se convirtió en una de las escasas mujeres en volver a brillar en un Grand Slam tras ser madre.

"Estoy sorprendida de que los buenos resultados vuelvan tan rápido", confesó la tenista de 28 años, hoy número 35 del ranking WTA, tras su victoria en octavos de final contra la rusa Ekaterina Alexandrova (N.17).

Y es que antes de haber alcanzado los cuartos en Wimbledon, Bencic, que volvió a finales de octubre al circuito, alcanzó ya los octavos de final en el Abierto de Australia el pasado mes de enero, y ganó el torneo WTA 500 de Abu Dabi en febrero.

Ahora ha logrado colarse por cuarta vez (después del US Open 2014, 2019 y 2021) entre las ocho últimas tenistas en liza de un Grand Slam, un paso que pocas madres han logrado dar.

La última jugadora en haberse llevado un Grand Slam después de haber dado a luz fue la belga Kim Clijsters, que fue madre en 2008, ganando después el US Open en 2009 y 2010, y el Abierto de Australia en 2011.

"Es difícil dejar el circuito para formar una familia", destacó Clijsters en marzo, en el podcast especializado en tenis The Sit-Down.

"Hay muchas mujeres que quieren hacerlo cuando sienten que el reloj biológico avanza, pero se dicen que han trabajado duro para llegar a este nivel y disputar un Grand Slam", opina la exnúmero 1 mundial.

- Ganar un Grand Slam, "objetivo principal" -

Varias décadas antes de Clijsters, la australiana Margaret Court ganó tres títulos de Grand Slam tras ser madre, y su compatriota Evonne Goolagong dos.

Serena Williams, que ganó en total 23 Grand Slam, logró alcanzar las dos finales de Wimbledon y del US Open tanto en 2018 como en 2019, después del nacimiento de su primer hijo en 2017.

"Serena alcanzó cuatro finales de Grand Slam" tras haber dado a luz a su primer hijo "pero en comparación a lo que hacía antes, hubo una diferencia importante", valoró para la AFP el pasado mes de abril su exentrenador Patrick Mouratoglou.

De las 128 jugadoras presentes en la primera ronda de Wimbledon, nueve son madres. Entre ellas, la bielorrusa Victoria Azarenka logró alcanzar la final del US Open después de haber dado a luz a un niño, y la ucraniana Elina Svitolina ha alcanzado tres cuartos de final y una semifinal en Grand Slam tras tener una hija con el también tenista Gael Monfils.

"Mi principal objetivo sigue siendo ganar un Grand Slam", aseguró la ucraniana a principios de junio en Roland Garros.

"Pero intento ir etapa por etapa. Volver tras un embarazo no es fácil y a veces solo tengo ganas de darme golpes en la espalda y decir 'te las apañas bien, no hay tantas jugadoras que lo han conseguido'", declaró Svitolina, exnúmero 3 del mundo (actualmente N.13).

- "Más productiva" -

Antes de enfrentarse el miércoles a la rusa Mirra Andreeva (N.7 del mundo con solo 18 años), la más joven en disputar cuartos de final de Wimbledon desde 2007, Bencic explicó que su "planteamiento" del tenis había "cambiado" desde que es madre.

"Ya no me entreno tanto como antes. Me siento más productiva porque tengo menos tiempo" que dedicar al tenis, afirmó el lunes

La WTA anunció a principios de marzo la creación de una "baja por maternidad" financiada por el fondo soberano saudita (PIF) y que puede durar hasta un año. También está previsto un sistema de protección en el ranking, para que las beneficiadas entren directamente en el cuadro final de los torneos a su vuelta, sin pasar por las clasificaciones.

Las jugadoras que adopten un niño, recurran a la gestación subrogada o cuya mujer de a luz a un niño, pueden acceder a una baja por maternidad que dure hasta dos meses.

Pero pese a esas iniciativas, "las jugadoras todavía tienen miedo a parar. Tienen ese miedo a no volver a alcanzar su nivel", insiste Mouratoglou.