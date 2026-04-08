Berrettini barre a un desesperado Medvedev y jugará con Fonseca en Montecarlo

El italiano Matteo Berrettini (90º del mundo) aplastó este miércoles al ruso Daniil Medvedev, que destrozó su raqueta, en 2ª ronda del Masters 1000 de Montecarlo por 6-0 y 6-0, y se medirá en octavos con el brasileño Joao Fonseca.

La entrada en liza del ruso (N.10 del mundo) en el torneo monegasco no pudo ser más desafortunada. Al tenista de 30 años no le salió nada en la pista Rainiero-III, con infinidad de errores no forzados y cinco dobles faltas.

El italiano resolvió el primer set en apenas 25 minutos y Medvedev abandonó la pista sin haberse apuntado un solo juego, lo que nunca le había ocurrido.

Invitado por los organizadores, Berretini ya había protagonizado una sorpresa el año pasado en Montecarlo al eliminar de entrada al alemán Alexander Zverev.

El italiano de 29 años se enfrentará en octavos al brasileño Joao Fonseca (40º), que eliminó al francés Arthur Rindernkench (27º) por 7-5, 4-6 y 6-3.

El brasileño de 19 años y el francés de 30 años protagonizaron un apasionante mano a mano durante dos horas y media. Fonseca se convirtió en el jugador más joven en acceder a tercera ronda en Montecarlo desde Rafa Nadal y Rochard Gasquet en 2005.

Y los dos representantes chilenos en el cuadro final, Alejandro Tabilo y Cristian Garín, dijeron adiós este miércoles.

Garín (109º del mundo), no pudo dar la sorpresa ante el N.3, el alemán Alexander Zverev, aunque le obligó a un tercer set en un partido de cerca de tres horas que concluyó con un 4-6, 6-4, 7-5.

En el cuadro final procedente de las previas, Garín ya había derrotado en dos ocasiones al alemán en el pasado, una de ellas en Múnich en 2024, la única derrota de Zverev ante un jugador fuera del top-100 (106º en la época).

"Era mi primer partido de tierra batida en once meses. No he tenido demasiado tiempo para prepararlo al haber jugado bien en Miami. Me alegro de haber conseguido la victoria. Ha sido un partido duro porque él está jugando bien, especialmente aquí. Al final, todo se reduce a conseguir la victoria", declaró Zverev.

En octavos de final, Zverev se enfrentará al belga Zizou Bergs (47º), que se impuso con comodidad 6-4, 6-1 al ruso Andrey Rublev (15º), vencedor del torneo en 2023.

También cuajó un buen partido Alejandro Tabilo (39º) ante el checo Jiri Lehecka (13º), aunque también tuvo que hacer las maletas; 4-6, 7-6 (7/4), 6-3.

Otro jugador sudamericano que dijo adiós este miércoles fue el argentino Francisco Cerúndolo (19º), eliminado por el checo Tomas Machac (53º) 7-6 (7/2) y 6-3, que será el rival del italiano Jannik Sinnner en octavos.