Berrettini venga a Sinner y despide a Juanma Cerúndolo en Roland Garros

El italiano Matteo Berrettini (105º) irrumpió en su primer cuarto de final de Grand Slam en cuatro años con una impresionante victoria en tres sets sobre Juan Manuel Cerúndolo (56º), que en segunda ronda había eliminado a su compatriota Jannik Sinner, este lunes en octavos de Roland Garros.

En la Suzanne Lenglen el coloso italiano ganó 6-3, 7-6 (7/3) y 7-6 (8/6).

"El tenis es el amor de mi vida, supongo, si no, no seguiría volviendo después de todos los contratiempos, de las lesiones", dijo Berrettini nada más terminar.

"Hubo momentos en los que fue realmente duro volver y golpear una pelota... Pero ahora he vuelto y es gracias a ellos (su equipo), a mi carácter y a mi resiliencia", añadió.

Berrettini, número 105 del mundo, es el jugador con el ranking más bajo en alcanzar los cuartos de final del cuadro masculino de Roland Garros desde Igor Andreev en 2007.

"Me siento muy bien, me siento feliz... Por eso estoy aquí, solo quiero disfrutar de esta atmósfera con mi equipo, con mi familia", añadió el jugador de 30 años.

En cuartos el miércoles se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (22º) o a su compatriota Matteo Arnaldi (104º).

Berrettini, que perdió la final de Wimbledon 2021 ante Novak Djokovic, es el único finalista de Grand Slam que queda en su mitad del cuadro y uno de los dos únicos que siguen en el torneo masculino, junto a Alexander Zverev.

"Hay tantos jugadores que están jugando un tenis increíble... El tenis es imprevisible. Estoy intentando dar lo mejor de mí, me estoy centrando en mi juego y quiero disfrutar de esta victoria", añadió.

Berrettini eliminó al último argentino en liza, tras haber batido en la ronda anterior a Francisco Comesaña salvando dos puntos de partido.

Este lunes no hubo color ante un Cerúndolo que pagó el esfuerzo de haber jugado cinco sets en las dos últimas rondas, ante Sinner y frente al español Martín Landaluce, con el que rozó las seis horas de juego -tercer partido más largo de la historia de Roland Garros-.

Tras dos sets en los que no presentó resistencia, se pudo ir con buen sabor de boca llevando al italiano al tie-break del tercero. Ahí terminó su destacada trayectoria en este Roland Garros.

Berrettini alcanzó su primer cuarto de final de un grande desde el US Open 2022 en su primer punto de partido, cuando Cerúndolo solo pudo estrellar en la red un resto fulminante.