Bettiol gana una 13ª etapa del Giro de transición, Eulálio sigue líder

El italiano Alberto Bettiol (Astana), gracias a una maniobra de veterano, se impuso en solitario en la 13ª etapa del Giro de Italia este viernes en Verbania, a orillas del lago Maggiore, en una jornada en la que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) conservó el liderato.

Bettiol, de 32 años, aventajó en 25 segundos al noruego Andreas Leknessund, al que contraatacó justo antes de la cima de la principal dificultad del día, la subida a Ungiasca, cuyo punto más alto estaba situado a 13 km de la meta.

Ambos formaban parte de una escapada de quince corredores que llegaron a contar con hasta doce minutos de ventaja sobre el pelotón, que dejó hacer ante la dura etapa de montaña prevista para el sábado.

Es la novena victoria como profesional para Bettiol, ganador del Tour de Flandes 2019, y la tercera en este Giro para su equipo, Astana, después de las logradas por el italiano Davide Ballerini en Nápoles y por el uruguayo Thomas Silva en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.

Y la tercera victoria para un italiano en el Giro de este año, después de Ballerini y Filippo Ganna en las etapas sexta y décima.

Fue una jornada muy especial para Bettiol, cuya novia es de Verbania. "Es como una segunda casa para mí... Sabía desde el principio que toda mi familia, toda su familia y mis amigos más cercanos estarían en la meta", declaró a la RAI.

"Lo más difícil hoy fue entrar y mantenerme en la escapada. Una vez dentro, luché duro para perder el menor tiempo posible en las subidas y recuperar algo en el descenso... Todo salió mejor de lo esperado", añadió.

Sorprendente líder, Eulálio, con 33 segundos de ventaja sobre el gran favorito de la prueba, Jonas Vingegaard, en la clasificación general, tuvo poco trabajo en una jornada en la que el pelotón principal se reservó para las próximas jornadas.

- El sábado, una jornada clave -

Este viernes, la particular estructura de la etapa —un largo tramo llano antes de dos puertos en los últimos 30 km— provocó una serie de ataques y cortes en el pelotón en los primeros compases.

Finalmente, una escapada logró consolidarse y el pelotón, que incluía a todos los principales aspirantes a los maillots, la dejó irse en solitario hacia adelante.

Cuando la fuga llegó al inicio de la subida a Bieno, el pelotón se encontraba a más de 11 minutos, y comenzaron los ataques en el grupo de cabeza cerca de la cima de la última ascensión a Ungiasca.

Leknessund se marchó en busca de la etapa antes de que Bettiol, que lo perseguía de cerca, se pusiera en cabeza justo antes de coronar y se lanzó en el descenso hacia Verbania.

Bettiol se recreó en los aplausos de los aficionados locales antes de cruzar la meta.

Todas las miradas están puestas en la brutal 14ª etapa del sábado. Habrá más movimientos entre los aspirantes a la general en una jornada de 133 kilómetros entre Aosta y la cumbre alpina de Pila.