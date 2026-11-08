Bezzecchi gana el GP de Catar y el octavo título de Márquez debe esperar

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se impuso este domingo en el Gran Premio de Catar de MotoGP y el español Marc Márquez (Ducati) tendrá que esperar para revalidar su título de campeón, que podría lograr dentro de dos semanas en Portugal.

Con su segunda plaza en el circuito de Losail, en las afueras de la capital catarí, Márquez suma 431 puntos y aventaja en 60 a su compatriota Jorge Martín, que acabó en un meritorio séptimo puesto pese a correr con una fractura en la muñeca derecha.

"Mi estrategia era simplemente intentar gestionar la carrera en las primeras cinco vueltas", dijo Márquez. "Vi que en una parte de la carrera era súper rápida, pero sabía que pilotando con ese estilo me estaba comiendo el neumático delantero", añadió.

Para lograr su octavo título en la categoría reina del motociclismo e igualar el récord del legendario Giacomo Agostini, Márquez necesitaba que su compatriota Martín no entrara en los puntos.

El monarca defensor logrará su octava corona si termina dos unidades por delante de Martín en el esprint de Portimão dentro de dos semanas.

- Victoria amarga -

Tercero en la clasificación mundial, Bezzecchi se quedó sin opciones de título pese a la victoria este domingo, su sexta de la temporada.

El italiano, que salió desde la pole y controló la carrera en todo momento, tiene 74 puntos de desventaja con Márquez, los mismos que podría sumar como máximo en los dos Grandes Premios que restan (Portugal y Valencia).

Pero no podrá superar al español en caso de empate a puntos debido a que Márquez lo supera en el primer diferencial, el de número de victorias.

"Se siente increíble. Estoy muy contento. Ha sido el rendimiento que merecíamos", dijo Bezzecchi. "Ha sido un fin de semana fantástico para nosotros. He estado súper rápido y súper cómodo con la moto".

El italiano quedó fuera de combate al caerse en la carrera esprint del sábado cuando intentaba adelantar al propio Márquez en un intento desesperado por presionar al catalán.

"Es una lástima lo de ayer, pero forma parte del juego y volver así lo hace todo aún mejor", añadió.

- Ovación para Martinator -

El español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) completó el podio en Doha.

"La tercera posición habría estado bien, pero vi que Fernández estaba sufriendo, así que nunca se sabe, ataqué y cuatro puntos más", señaló Márquez.

Martín no pudo repetir su heroicidad del sábado, cuando remontó desde la undécima posición de la parrilla hasta casi adelantar al que a la postre fue el ganador, Márquez, antes de terminar tercero.

Corriendo este fin de semana por primera vez desde que sufrió una fractura en la muñeca derecha, Martinator recibió una cálida ovación de su equipo tras mantener viva la lucha por el título al menos dos semanas.