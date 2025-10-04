Bezzecchi gana en el esprint de Indonesia

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Indonesia, al adelantar a los españoles Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) y Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) este sábado en el circuito de Mandalika.

Tras empezar la carrera en primera posición, Bezzechi tuvo un mal comienzo y acabó por detrás de Aldeguer y Fernández, pero consiguió remontar y superar a Aldeguer en la meta.

Marc Márquez (Ducati), que arrancó en novena posición en la parrilla, terminó séptimo tras haber recibido una penalización de "long lap" por un adelantamiento a Alex Rins (Yamaha) al inicio de la carrera. El español ganó su séptimo título mundial MotoGP la semana pasada en Japón pero su Ducati no está mostrando en Mandalika su superioridad habitual.

Su compañero italiano Francesco Bagnaia terminó 14º, al fracasar en su intento de acortar distancia con Álex Márquez, cuarto este sábado. A Álex Márquez lo siguieron Joan Mir y Luca Marini.

Fabio Quartararo, Pedro Acosta y Johann Zarco se cayeron, y Enea Bastianini cayó en el último sector de la pista.