Bezzecchi y Aprilia se presentan como alternativa a Ducati en MotoGP

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) marcó este domingo el mejor tiempo de la última jornada de pruebas de pretemporada de MotoGP en Tailandia, a una semana del inicio del campeonato, en el que Ducati aparece como gran favorito.

A cinco días de los primeros entrenamientos oficiales del Gran Premio de Tailandia, en el circuito de Buriram, Bezzecchi logró un mejor crono de 1:28.668, seis décimas más rápido que el tiempo marcado el sábado por el español Álex Márquez (Ducati-Gresini).

El japonés Ai Ogura fue sorprendentemente segundo, a menos de una décima de Bezzecchi, mientras que el español Marc Márquez, vigente campeón del mundo con Ducati, fue el tercer piloto más rápido, a 1,6 décimas de segundo.

El catalán, que este año buscará su octava corona en la categoría reina del motociclismo, volvió a caerse el domingo, sin consecuencias, y no participó en los últimos minutos de la sesión, en los que los demás pilotos lograron sus mejores cronos.

Su compañero italiano en el equipo oficial Ducati, Francesco Bagnaia, firmó el cuarto mejor tiempo, por delante del pequeño de los Márquez, ambos a menos de tres décimas de Bezzecchi.

El campeón del mundo 2024, el español Jorge Martín (Aprilia), que el año pasado apenas pudo correr por las lesiones, firmó el octavo puesto, a medio segundo.

Si Aprilia y en menos medida KTM y Honda parecen alternativas al dominio de Ducati en los últimos años, la que sigue muy lejos es Yamaha, con el campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo, en la 17ª posición (de 22 pilotos), a más de un segundo del mejor crono.

Yamaha decidió el año pasado cambiar su motor para acercarse a sus rivales, pero queda claro que, por ahora, el fabricante japonés no ha encontrado la solución milagrosa para recortar la diferencia.

"Creo que no estamos listos. Empezamos a ver una dirección. Parece que la estamos encontrando, pero (...) somos casi un segundo más lentos que el año pasado", lamentó Quartararo.

- Resultado de la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de MotoGP en Tailandia:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) en 1:28.668 (65 vueltas)

2. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) a 0.097 (71)

3. Marc Márquez (ESP/Ducati) a 0.168 (52)

4. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.215 (49)

5. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) a 0.293 (61)

6. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 0.353 (72)

7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) a 0.403 (61)

8. Jorge Martín (ESP/Aprilia) a 0.499 (60)

9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 0.505 (68)

10. Joan Mir (ESP/Honda) a 0.628 (55)