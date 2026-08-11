Boca aprovecha la irresponsabilidad de Recoleta y se acerca a cuartos de la Sudamericana

Boca Juniors aprovechó la superioridad numérica en el segundo tiempo la noche del martes para remontar 3-1 al Deportivo Recoleta paraguayo y acercarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En el segundo partido de la jornada por la ronda de ida de octavos, el Sao Paulo, otro de los candidatos al título, que ya ganó en 2012, tenía una visita complicada a los 3.600 metros de altitud de La Paz, donde lo espera el Bolívar.

El Celeste paceño es un equipo de cuidado, que no solo se hace fuerte en el estadio Hernando Siles, también de visita, como lo demostró en los playoffs cuando eliminó al Gremio en Porto Alegre.

- Recoleta se descontrola y Boca lo da vuelta -

Boca no le encontraba la vuelta al debutante Deportivo Recoleta, pero aprovechó una irresponsabilidad de Wilfrido Báez, que dejó al equipo paraguayo con diez jugadores en los descuentos del primer tiempo, y en el complemento remontó el marcador y prácticamente sentenció la serie.

Insólitamente, Báez se hizo echar al aplicarle un codazo en el rostro a Leonel Flores y el árbitro, el chileno Piero Mazza, advertido por el VAR, le mostró la roja directa.

Hasta ese momento el Recoleta sorprendía al Xeneize en el estadio Tomás A. Ducó, en Buenos Aires, con un tempranero gol de Pedro Ríos (5') y la fortuna de su lado, ya que Boca pegó tres tiros en el palo en la primera etapa.

Tras el descanso, Boca rápidamente dio vuelta el marcador con tantos del Ruso Ascacíbar (49'), Milton Delgado (51') y Flores (62').

Siete minutos después del 3-1, el colombiano Dairon Mosquera también vio la roja y dejó con nueve al Recoleta, pero Boca desperdició varias ocasiones de gol y no pudo ampliar el marcador.

"Hicimos el partido que queríamos, manejamos desde el primer minuto, aunque nos encontramos con el gol en una sola llegada de ellos, luego tuvimos muchas situaciones. El resultado fue favorable para nosotros, pero podríamos haber hecho algún gol más", destacó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

Recoleta, que había sido la sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, donde lideró su zona al dejar por el camino a equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro, se desdibujó con las expulsiones e hipotecó su futuro en el torneo.

La revancha se jugará el martes próximo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

- Santa Fe y River jugarán la ida la semana próxima -

El duelo de ida entre Independiente Santa Fe y River Plate se celebrará el miércoles 19 de agosto en Bogotá (00H30 GMT del jueves 20). Una semana más tarde, el 26 de agosto, en el mismo horario, tendrá lugar el desquite en Buenos Aires.

El Millonario, que atraviesa la racha de derrotas más larga de su historia en competiciones nacionales (seis consecutivas), debía visitar este miércoles al Cardenal, pero el partido fue suspendido por la Conmebol por el terremoto que sacudió Colombia el lunes.

El potente sismo de magnitud 7,4, con epicentro en el oeste de Colombia, causó al menos 240 muertos.

- Brasileños copan los octavos -

Además del Sao Paulo, otro cinco equipo brasieños siguen en carrera: Santos, Mineiro, Red Bull Bragantino, Botafogo y Vasco da Gama.

El Santos de Neymar en los papeles tiene un cruce accesible, contra el Macará ecuatoriano, al que recibirá el jueves en el Vila Belmiro y visitará una semana después en Ambato.

Pero el equipo de Ney no puede dedicarse de lleno a la Sudamericana, porque en la liga brasileña cayó el domingo a zona de descenso al perder con Athletico Paranaense de local.

En la misma situación está el Vasco, antepenúltimo en el Brasileirão, que tiene un rival de peso, el Olimpia, tres veces campeón de la Libertadores (1979, 1990 y 2002).

El Botafogo tampoco la tiene sencilla. Visitará el jueves al Cienciano en los 3.400 metros de altitud de Cusco.

El equipo peruano se hace fuerte en la capital del imperio inca, donde en los playoffs goleó al último campeón de la Sudamericana, Lanús, y alimenta su sueño de ganar nuevamente el certamen tras más de veinte años (2003).

Bragantino y Mineiro le asegurarán a Brasil un representante en cuartos, ya que se enfrentarán entre sí el miércoles en Bragança Paulista y siete días más tarde en Belo Horizonte.