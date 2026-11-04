Boca busca su primer título en Argentina en tres años, con dos rivales al acecho

A más de tres años de su última celebración, Boca Juniors intentará conquistar la Tabla Anual, considerada un título oficial de Liga, en la decimosexta y última fecha de la fase regular del Clausura argentino.

La Tabla Anual reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, otorga tres plazas para la Copa Libertadores de 2027 y consagra a su ganador como campeón de Liga.

La AFA instauró ese título en 2026 con el campeonato ya en marcha, una decisión que desató una fuerte polémica entre dirigentes, clubes e hinchas.

A la última fecha, Boca llega igualado en la cima con Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, pero con buena diferencia de gol -el primer criterio de desempate- a favor del Xeneize (22 a 12), mientras que Rosario Central suma 59 unidades.

En medio de un fin de semana marcado también por la visita del papa León XIV a Argentina, la definición será en la tarde del sábado, desde las 17H30 locales (20H30 GMT), cuando Boca reciba a Defensa y Justicia en La Bombonera, Rosario Central a Estudiantes de Río Cuarto, y Argentinos Juniors frente a Huracán.

- Confianza -

La última conquista azul y oro fue la Supercopa Argentina que obtuvo en marzo de 2023, y desde entonces no sumó más trofeos en sus vitrinas, una sequía convertida en una mancha para la gestión del presidente e ídolo del club Juan Román Riquelme.

Pero ahora la situación es distinta, porque Boca llega envalentonado luego del triunfo sobre River Plate (1-0) en el superclásico, y porque consiguió mantener su apuesta en varios frentes.

Además de la Tabla Anual, el Xeneize está también ocupado en la final de la Copa Sudamericana que jugará el 21 de noviembre contra Atlético Mineiro en Barranquilla, está en las semifinales de la Copa Argentina, y ya se clasificó a los playoffs del torneo Clausura.

"Todavía no ganamos absolutamente nada. Seguimos peleando todo, enfocándonos en lo que necesitamos, el próximo partido. Queremos terminar arriba en la Anual. Nos hemos acostumbrado en estos tres o cuatro meses a jugar partidos importantes y saber cómo jugarlos", destacó el DT Rodolfo Arruabarrena.

El Vasco, como se conoce al entrenador, comenzó su segundo ciclo en Boca en junio pasado con la misión de recomponer a un club huérfano de alegrías y con el que había logrado dos títulos durante su primera etapa, entre 2014 y 2016.

Con pasado como jugador de Boca, en los exitosos tiempos del "Virrey" Carlos Bianchi, Arruabarrena es consciente de las exigencias del club y hace unas semanas no dudó en aceptar que "si no logramos nada, me tendré que ir a la mierda".

- Adversarios de riesgo -

Más allá de que ambos ya están clasificados a los playoffs, Boca no podrá confiarse ante Defensa, un rival bien estructurado, cuarto en la zona A, que en sus últimos siete cotejos sólo perdió con el puntero Instituto.

En cambio, el panorama asoma algo más accesible para Rosario Central, el defensor de la corona, que recibirá en Arroyito al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Y Argentinos Juniors también se permite soñar. Tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos, el Bicho recibirá al irregular Huracán con la ilusión de aprovechar un tropiezo de Boca y conquistar su primer título de Liga en 16 años, desde el Clausura 2010.