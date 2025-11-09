Boca festeja por partida doble: gana el Superclásico y se mete en la Libertadores 2026

Boca Juniors ganó 2-0 el Superclásico argentino a River Plate el domingo y se clasificó para la Copa Libertadores de América 2026.

En el estadio La Bombonera repleto con más de 50.000 seguidores, entre ellos la cantante pop inglesa Dua Lipa, Boca consiguió un triunfo rutilante sobre su archirrival, que quedó muy complicado en su objetivo de clasificar a la Libertadores del año próximo.

Exequiel Zeballos en los descuentos del primer tiempo (45+1') y el uruguayo Miguel Merentiel al minuto de iniciado el segundo período anotaron los goles del Xeneize.

Marcelo Gallardo, DT de River, sorprendió al modificar su figura táctica habitual (4-4-2) y presentarse con una de cinco defensas (5-3-2) que pasaba a 3-5-2 con las subidas de los campeones mundiales en Catar 2022 Gonzalo Montiel por derecha y Marcos Acuña por el otro sector.

Los primeros minutos fueron ligeramente favorables al Millonario, que tenía una mayor posesión pero, como le ha sucedido en varios partidos de 2025, le faltó claridad en ataque para generar jugadas de gol.

- El Changuito Zeballos, clave -

Nada trascendente sucedió casi hasta el final del primer tiempo.

Pero antes del final, Boca impactó con un certero contraataque, tras un pelotazo largo de Costa recepcionado por Zeballos que se escapó en solitario y definió con el arco vacío tras un primer remate que le atajó el portero Franco Armani.

La ventaja ya era una diferencia buena para Boca, que martillaba en su primera jugada clara, pero iba a pegar por partida doble al inicio del segundo tiempo cuando Zeballos recuperó sobre la salida derecha de River, se escapó en velocidad y asistió a La Bestia Merentiel, que estampó el 2-0.

Con esa ráfaga electrizante del Changuito Zeballos le alcanzó a Boca, ya que el segundo tanto dejó desconcertado a River, expuesto a ser goleado, pero el delantero boquense Milton Giménez estuvo en una tarde fatídica y dilapidó dos situaciones clarísimas para aumentar el marcador.

Claudio Ubeda, el DT interino de Boca tras el fallecimiento de Miguel Russo hace un mes (8 de octubre), dedicó el triunfo a éste: "gran parte de todo lo que se ve en el equipo es imagen de él".

Con la victoria, Boca selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como escolta de Rosario Central en la tabla anual, más allá de que todavía tiene la posibilidad de ser campeón del Clausura, ya que también aseguró su lugar en octavos de final.

"Estamos felices por la victoria. Este equipo se merecía entrar en la Libertadores, y pudimos dar ese paso, también feliz por convertir un gol a River, que significa mucho para mi", destacó Merentiel, que llegó a las 48 dianas con la camiseta xeneize.

Como contrapartida, River sigue sin encontrar el rumbo, y retrocedió al sexto escalón en el Grupo B, aunque todavía cerca de clasificar a octavos de final.

Armani, el jugador más rescatable de River este domingo, consideró que "es un momento difícil, y nos hacemos responsables. Hay decisiones del técnico (Gallardo) y las aceptamos. No tenemos que buscar cosas que no existen".

Alineaciones:

Boca: Agustín Marchesín - Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco - Milton Delgado, Leandro Paredes (Tomás Belmonte, 86'), Carlos Palacios (Ander Herrera, 74') y Exequiel Zeballos (Kevin Zenón, 90+4') - Miguel Merentiel (Malcom Braida, 86') y Milton Giménez. DT: Claudio Ubeda.

River: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero (JuanFer Quintero, 46') y Marcos Acuña - Kevin Castaño (Giuliano Galoppo, 59'), Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza (Matías Galarza, 33') - Sebastián Driussi (Miguel Borja, 59') y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Nicolás Ramírez