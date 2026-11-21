Con Barranquilla convertida en una sucursal de La Bombonera en el Caribe, Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro este sábado y ganó la Copa Sudamericana, su primer título internacional en 18 años.

Miles de hinchas enloquecieron de alegría al ver al Xeneize conquistar su anhelado trofeo regional con una fórmula propia de su mística: el ídolo Juan Román Riquelme como presidente, el campeón mundial Leandro Paredes como capitán y un hombre de la casa como Rodolfo Arruabarrena de entrenador.

La fiesta se desató en el estadio Metropolitano, adonde llegaron fanáticos argentinos y locales en una suerte de peregrinación para alentar a un club que despierta una devoción religiosa.

Santiago Ascacíbar (16') y el uruguayo Miguel Merentiel (48') fueron los autores de los goles delante de una marea de hinchas en la que sobresalió la presencia del extenista argentino Juan Martín del Potro.

Los jugadores de Boca sortearon las exigencias de un partido marcado por la intensa humedad, que se hizo sentir en un estadio recién remodelado, para consagrar a su equipo como el más veces campeón de la Sudamericana.

El Xeneize ya había alzado este trofeo en 2004 y 2005.

La casa de la selección Colombia reabrió sus puertas para este duelo, en el que Mineiro cayó por tercera vez consecutiva en una final internacional, tras perder la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025.

- Movilización masiva -

El equipo de la Mitad Más Uno se había embriagado por última vez de gloria internacional en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana con Riquelme en el campo.

Con esta conquista, suma un nuevo trofeo a una abultada vitrina que ya exhibe seis Libertadores y tres Intercontinentales.

En 2027 jugará la Recopa ante Estudiantes o Palmeiras, que chocarán por la Gloria Eterna el próximo sábado en Montevideo.

Los fanáticos bosteros atravesaron Sudamérica para ver a un equipo que les ha devuelto la grandeza.

Desde la Patagonia, desde las cataratas de Iguazú, en vuelos con múltiples escalas e incluso en motocicleta, cumplieron una de las citas más importantes en años con el equipo en el que jugó Diego Maradona.

Sus acentos se mezclaron con los de colombianos vestidos de azul y oro por la devoción que despierta el coloso de Buenos Aires. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella también presenció el cotejo en un palco.

En el campo Boca impuso su estilo y en una de las primeras aproximaciones encontró el gol con un disparo en el área de Ascacíbar, que dejó al portero Everson arrodillado.

Durante la semana, los hinchas del Galo no lograron hacer sentir en Barranquilla la popularidad que goza el club en Belo Horizonte y en el estadio vieron caer una vez más a su conjunto, que no gana una corona fuera de Brasil desde la Recopa de 2014.

Su entrenador, el argentino Eduardo Domínguez, había reconocido en la previa que enfrentaba a un club con "historia", pero estaba convencido de que lo iba a contrarrestar con el talento de figuras de jerarquía como Fred y Bernard.

- Fórmula Riquelme -

Pero la clave del éxito la tuvo Riquelme, quien atinó en contratar a su excompañero Rodolfo Arruabarrena en junio.

Tres años después de tomar el cargo como presidente, acertó también con las contrataciones de Ascacíbar y del portero colombiano Álvaro Montero.

Esos refuerzos se sumaron a un manantial de talento surgido en la cantera con jóvenes como los centrales Facundo Herrera y Lautaro Di Lollo.

Los zagueros de 19 y 22 años, respectivamente, doblegaron a la artillería del Mineiro que perdió a su delantero estrella Reinier por lesión.

Empezando el segundo tiempo, Merentiel marcó el segundo tanto tras una galopada del colombiano Sebastián Villa, una constante en el partido.

Pocos minutos después Paredes salió por una aparente molestia física, pero su ausencia no se notó.

Además de la Sudamericana y el título de la Tabla Anual del fútbol argentino conseguido hace pocos días, el Xeneize tiene la posibilidad de levantar otros tres trofeos antes de cerrar el año.

La felicidad es doble: su éxito ocurre justo cuando su rival eterno River Plate atraviesa tiempos de vacas flacas tras años de ser un equipo dominador en Sudamérica.