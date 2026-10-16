Boca remonta ante Talleres y se impulsa en el Clausura antes de la revancha con Vasco

Después de un arranque adverso, Boca Juniors remontó este viernes y ganó 2-1 a Talleres de Córdoba para consolidar su avance en el torneo Clausura argentino, en uno de los partidos de la decimotercera fecha.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena dispuso a la mayoría de los titulares en el Xeneize, con miras a remontar el martes el 1-0 en contra en las semifinales de la Copa Libertadores contra Vasco da Gama.

Este viernes, el Xeneize de nuevo tuvo que remar desde atrás porque el equipo cordobés sorpresivamente se puso en ventaja con un misil de Matías Galarza (10'), que a unos 20 metros del arco encontró tiempo y espacio.

Pero el local reaccionó bien y llegó pronto a la igualdad con un disparo raso del uruguayo Miguel Merentiel (17'), tras asistencia de Lautaro Blanco.

"Estoy contento con el triunfo, y preparado para lo que viene, porque el martes tenemos una final anticipada en Brasil. Hoy teníamos que ganar, y ahora tenemos que poner toda la inteligencia para ir a ganar (en Río)", expresó Merentiel, que llegó a los 64 goles con la casaca azul y oro.

Boca pasó al frente en el inicio de la segunda parte con una gran acción de su nueva figura, el joven Leonel Flores (49'), que se abrió camino de izquierda hacia el medio para definir con un remate cruzado.

"Tratamos de recuperarnos rápido de lo del otro día, de la derrota, si la idea es seguir en todos los torneos, ese partido (contra Vasco) tiene revancha", destacó el lateral Lautaro Blanco, con participación en los dos tantos de la victoria.

Con este triunfo, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura con 24 puntos, cinco abajo del líder Instituto y cada vez más cerca de abrochar el boleto a los playoffs.

Aún más relevante es que con la victoria el Xeneize se subió temporariamente a la cima de la Tabla Anual, que entrega un título de Liga, con 54 puntos, aunque con un partido más que Independiente Rivadavia (52), Argentinos Juniors (51) y Rosario Central (50).

- Instituto se metió a los playoffs -

Previamente, en el primer partido del viernes, Instituto derrotó como visitante por 1-0 a Defensa y Justicia con gol de Jeremías Lázaro (22') y se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final.

La Gloria, como se conoce al equipo cordobés, se afirmó como líder del Grupo A con 29 puntos, en una enorme campaña, ahora con cinco puntos de ventaja sobre sus seguidores.

La victoria en el sur bonaerense le permitió a Instituto también dar un buen salto en la Tabla Anual y trepar al quinto escalón, con lo cual se afirma dentro de la posible lista de clasificados a la Copa Sudamericana 2027.