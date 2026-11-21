Cargados con una presión proporcional al peso de su historia, Boca Juniors y Atlético Mineiro disputan el sábado en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana 2026 en un colorido marco que transformó al Caribe colombiano en una fiesta.

El Xeneize, uno de los clubes más populares del continente, se enfrenta a la necesidad de enterrar una sequía de 18 largos años sin títulos internacionales.

El Galo, que no es monarca fuera de Brasil desde 2014, quiere dejar atrás la fama de animador de los torneos regionales para consagrarse finalmente como campeón en su tercera final continental consecutiva.

Barranquilla, la tierra de la estrella del pop Shakira, los recibe en un estadio Metropolitano recién remodelado con capacidad para 65.000 espectadores.

La pelota empezará a rodar a las 17H30 locales (22H30 GMT) en una tarde calurosa que obligó a varios fanáticos a quitarse sin camisetas, algunos de ellos abrazados por banderas con el rostro de Diego Maradona.

La casa de la selección Colombia también amenaza con martirizar a los finalistas: tras la remodelación, la cancha fue rebajada cuatro metros y las tribunas quedaron más cerca del césped, por lo que la infernal temperatura puede ser todavía más sofocante.

-Hasta "la luna" -

Miles de aficionados amenizaron la espera por el partido en un malecón junto al Río Magdalena, el más grande del país, en fiestas con cumbia villera argentina y vallenato colombiano.

De sur a norte, los fanáticos boquenses atravesaron Sudamérica por aire y tierra para ver a un equipo que les ha regresado la esperanza.

Sus acentos se mezclan con los de colombianos vestidos de azul y oro, debido a la gran cantidad de hinchas locales que siguen con devoción al coloso de Buenos Aires.

"Boca juega en la luna y el hincha va a estar allá. Es un movimiento mundial", dijo a la AFP Emanuel Sajama, un fanático argentino de 28 años.

Los hinchas del Mineiro no han logrado hacer sentir en Barranquilla la popularidad que gozan en Belo Horizonte, más tras la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana ganadas con Ronaldinho Gaúcho en sus filas en 2013 y 2014.

El ídolo Juan Román Riquelme encontró la fórmula del éxito en el Xeneize con su excompañero Rodolfo Arruabarrena como entrenador, tres años después de covnertirse en presidente del club en el que brilló en la década de 2000.

Arruabarrena tiene la opción de cerrar el año con cinco trofeos gracias a un plantel en el que destacan el campeón del mundo Leandro Paredes, la nueva joya de la Albiceleste Leonel Flores y el portero colombiano Álvaro Montero.

Hace dos semanas conquistó la Tabla Anual del fútbol argentino, la primera consagración xeneize en casi cuatro años.

"El mundo Boca siempre va a tener presión porque hay que ganar todo", dijo a la AFP Mauricio "Chicho" Serna, emblemático exfutbolista colombiano de Boca.

"Hace poco se sacaron la presión de ganar" y "hoy tienen la posibilidad de volver a poner (a Boca) en lo más alto", añadió.

- Dejar de sufrir -

Boca se embriagó de gloria internacional por última vez en 2008, cuando ganó la Recopa con Riquelme en el campo.

La última vez que coqueteó con una corona fuera de Argentina fue en la final de la Libertadores 2023, perdida ante Fluminense en el Maracaná.

La espera se ha hecho muy larga para una afición que ha celebrado seis títulos de Libertadores, tres de la Intercontinental y dos de la Sudamericana, entre varios otros.

Pero enfrente tiene a otra parcialidad que se resiste a acostumbrarse a sufrir, tras las derrotas en las finales de la Libertadores 2024 contra Botafogo y de la Sudamericana 2025 ante Lanús.

"La diferencia (de número de fanáticos) es mucha, pero eso no importa, importa importa lo que pase allá en la cancha", dijo a la AFP Raffael Costa, un torcedor de 40 años.

El Mineiro, conducido por el argentino Eduardo Domínguez, confía en la jerarquía del mediocampista Fred y del atacante Bernard.

El campeón se clasificará a la fase de grupos de la Libertadores 2027, a la que Boca ya está matriculado, y jugará la Recopa con Palmeiras o Estudiantes de La Plata.

Brasileños y argentinos chocarán por la Gloria Eterna el próximo sábado en Montevideo.