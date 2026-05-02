Boxeador japonés Inoue mantiene el invicto tras derrotar a su compatriota Nakatani

El púgil japonés Naoya Inoue dio otra clase magistral de boxeo para vencer por decisión unánime a su compatriota Junto Nakatani y mantener su condición de invicto ante 55.000 aficionados que llenaron este sábado el Tokyo Dome.

Inoue retuvo sus títulos del peso supergallo y le infligió a Nakatani la primera derrota de su carrera.

La pelea fue presentada como una de las más grandes en la historia del boxeo japonés, al reunir en el famoso recinto a dos invictos con idéntico registro de 32-0.

Antes de la apertura de puertas, los alrededores del estadio estaban abarrotados de aficionados.

El combate no decepcionó, con Inoue imponiéndose ante el espigado zurdo Nakatani para conservar su corona como rey indiscutido del boxeo japonés.

El boxeador de 33 años llevó su récord a 33-0, con 27 nocauts, tras defender con éxito sus títulos mundiales por séptima vez.

Nakatani aprovechó su mayor envergadura para mantener a raya a Inoue en los asaltos iniciales, aunque el campeón logró conectar algunos golpes.

La precisión milimétrica y los reflejos de Inoue le permitieron encontrar el blanco con mayor frecuencia a medida que avanzó la pelea, sin que Nakatani lograra responder.

Inoue mantuvo su ataque implacable y conectó un demoledor directo en el séptimo asalto.

Nakatani ganó algo de impulso hasta que un cabezazo accidental obligó a que le atendieran un corte sobre el ojo.

Inoue selló la victoria con un uppercut en el undécimo asalto de un combate disputado en el Tokyo Dome, donde el campeón ya había derrotado al mexicano Luis Nery en mayo de 2024.