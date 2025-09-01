Brasil vence 55-47 a Argentina y se corona campeón de la Copa América de baloncesto

Brasil se coronó campeón de la Copa América masculina de baloncesto al vencer a Argentina 55-47 en la final disputada este domingo en Managua, Nicaragua.

Esta fue la primera ocasión que Nicaragua se convirtió en sede del torneo continental de básquetbol en donde participaron 12 selecciones, siendo a su vez la competencia deportiva internacional más relevante que ha acogido en su historia.

En el partido final de la AmeriCup 2025 disputado en el estadio Polideportivo Alexis Argüello de Managua, sede única para todo el torneo, el mejor anotador del conjunto brasileño con 14 puntos fue Yago Santos.

Por Argentina el mejor encestador fue Francisco Caffaro con 11 puntos en el partido.

A lo largo de la competencia que arrancó el 22 de agosto, los brasileños dirigidos por el técnico croata Aleksandar Petrovic, solo vieron una derrota frente a Estados Unidos que los doblegó 78-90 (el 26 de agosto).

Los argentinos que llegaron como campeones defensores dirigidos por el técnico Pablo Prigioni, no pudieron revalidar el título que obtuvieron en la pasada edición 2022 de la AmeriCup que se disputó en Recife, Brasil.

La selección albiceleste durante el torneo tuvo una derrota ante República Dominicana por 84-83 (el 24 de agosto).

En tanto, Estados Unidos, que pintaba como uno de los probables cuadros a llevarse el título, se quedó con el tercer puesto al vencer 90-85 a Canadá, en partido previo de la última jornada de la AmeriCup 2025.

Los estadounidenses tuvieron en Javonte Smart y Tyler Cavanaugh a sus mejores anotadores del partido con 21 puntos cada uno, mientras que por Canadá los más efectivos fueron Mfiondu Kabengele y Marcus Carr con 16 puntos cada cual.

Pese a no ser campeones en esta ocasión, los estadounidenses siguen siendo los mayores ganadores de la AmeriCup teniendo en su palmarés siete de 20 campeonatos, le sigue Brasil, que ha ganado cinco, y Argentina con cuatro coronas.

Resultados de la jornada:

Estados Unidos - Canadá 90-85

Brasil - Argentina 55-47