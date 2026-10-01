Bravos eliminan a los Filis y se citan con los Dodgers en playoffs

Los Bravos de Atlanta derrotaron el jueves 6x2 a los Filis de Filadelfia para ganar 2-1 su serie de comodín de la Liga Nacional y avanzar a la segunda ronda de los playoffs de las Grandes Ligas, donde se enfrentarán desde el sábado a los actuales campeones, los Dodgers de Los Ángeles.

Atlanta selló la clasificación impulsado por los cuadrangulares de Michael Harris, Ozzie Albies y Matt Olson en el partido decisivo disputado en el Truist Park.

La victoria tuvo un sabor especial para los Bravos, eliminados por Filadelfia en las postemporadas de 2022 y 2023.

"Este es el mejor momento de mi vida en este momento", dijo Albies tras el encuentro. "En los últimos partidos de postemporada nos mandaron a casa, así que se siente genial hacerles lo mismo aquí en casa. Lo es todo".

Después de sufrir una dramática derrota en entradas extras el miércoles, Atlanta respondió desde el inicio del tercer juego y castigó rápidamente al abridor de los Filis, Aaron Nola.

Nola otorgó boletos a Ronald Acuña Jr. y Matt Olson en la primera entrada antes de que Harris conectara un jonrón de tres carreras que colocó el marcador 3-0.

El mánager de Filadelfia, Don Mattingly, retiró a Nola en la segunda entrada, pero los Bravos mantuvieron el control del encuentro.

La ventaja aumentó en el cuarto episodio cuando Albies conectó un cuadrangular de dos carreras frente a Zack Wheeler para ampliar la diferencia a 5-0.

Los Filis reaccionaron tímidamente en la sexta entrada gracias a un roletazo de Alec Bohm que permitió anotar a Kyle Schwarber, pero Atlanta respondió en la séptima con un imponente jonrón solitario de Olson.

Filadelfia agregó una carrera más en la octava mediante un elevado de sacrificio de Trea Turner que impulsó a Derek Hill, aunque nunca logró amenazar seriamente la ventaja local.

Los Bravos recurrieron entonces a Chris Sale para cerrar el encuentro y el veterano zurdo cumplió la misión al conseguir los últimos cuatro outs, asegurando el pase de Atlanta a la serie divisional ante los Dodgers.